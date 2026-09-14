Άλλαξε γνώμη ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πιθανό χαλάζι μέχρι την Πέμπτη

Για τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα παραμείνει κατά κύριο λόγο αίθριος, με αυξημένες νεφώσεις να αναπτύσσονται κυρίως τις απογευματινές ώρες και να επηρεάζουν κυρίως τις ορεινές περιοχές. Την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, ενώ κατά διαστήματα θα εμφανίζονται και αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Την Πέμπτη αναμένεται επιδείνωση της αστάθειας, με κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, ενώ δεν αποκλείεται η πτώση χαλαζιού σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Μεμονωμένα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και το βράδυ της ίδιας ημέρας, ιδιαίτερα στα δυτικά και παράκτια τμήματα του νησιού. Η θερμοκρασία θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση, επανερχόμενη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Μετά το μεσημέρι ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανόν στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να ενισχύονται παροδικά μετά το μεσημέρι στα προσήνεμα παράλια σε ισχυρούς, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη, αλλά στα ανατολικά θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας προοδευτικά σε καταβατικούς, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά, παραμένοντας όμως λίγο ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που την Τρίτη θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τα απογεύματα ωστόσο, τοπικές νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Την Πέμπτη, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Το βράδυ της Πέμπτης ενδέχεται και πάλι να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε δυτικές περιοχές, ενώ στα παράλια δεν αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.