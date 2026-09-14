Προστασία της πρώτης κατοικίας για συνεπείς ευάλωτους δανειολήπτες ζητά ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα

Την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της κύριας κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, αναδεικνύει, με επιστολή του προς τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ο οποίος κοινοποίησε την παρέμβασή του τόσο στην Κεντρική Τράπεζα όσο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην επιστολή του, ο κ. Χατζηπαντέλα εστιάζει στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Τραπεζική Ένωση-Ετήσια Έκθεση 2025», η οποία εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου 2026. H έκθεση αξιολογεί τη λειτουργία της Τραπεζικής Ένωσης και καλ...

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