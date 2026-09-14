«Έστησε παγίδα θανάτου για 50 ευρώ»: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του 22χρονου φοιτητή ο δράστης

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα ο καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας του 22χρονου φοιτητή από το Μπαγκλαντές, Shahruar Ahmed Emon, παραδεχόμενος και τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 6 Οκτωβρίου.

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα ο καθ’ ομολογία δράστης της στυγερής δολοφονία του 22χρονου φοιτητή Shahruar Ahmed Emon από την Μπαγκλαντές.

O κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα φόνος εκ προμελέτης, απαγωγή προσώπου με σκοπό να φονευθεί εκ προμελέτης, απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τον μήνα Ιουνίου στην επαρχία Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται ότι από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στο θύμα εντοπίστηκαν τρεις τομές ωμοπλατιαιάς περιοχής, τομή αριστερής τραχηλικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη δικάσιμο ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 22χρονος φέρεται να γνώρισε το θύμα στις 7 Ιουνίου κατά τη διάρκεια διαδρομής με λεωφορείο. Οι δύο νεαροί αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον ύποπτο, από εκείνη τη συνάντηση σχημάτισε την εντύπωση ότι ο φοιτητής προερχόταν από εύπορη οικογένεια.

Δύο ημέρες αργότερα στις 9 Ιουνίου, και σύμφωνα πάντα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο ύποπτος φέρεται να αγόρασε μαχαίρι, ενώ στις 11 Ιουνίου επικοινώνησε με το θύμα, λέγοντάς του ότι είχε εντοπίσει θέση εργασίας με αμοιβή 50 ευρώ ημερησίως. Το ίδιο βράδυ ο 22χρονος φοιτητής μετέβη στην περιοχή Κοφίνου για να συναντήσει τον ύποπτο.

Από εκεί και πέρα, οι ανακριτές διερευνούν σειρά ισχυρισμών που αποδίδονται στον ύποπτο και αφορούν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του νεαρού.

Η σορός του θύματος εντοπίστηκε σε ανοικτή περιοχή στην Κοφίνου, ενώ στη σκηνή εντοπίστηκε και μαχαίρι το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη σύλληψη του υπόπτου εντοπίστηκαν στην κατοχή του προσωπικά αντικείμενα του θύματος, μεταξύ αυτών κάρτες επιβίβασης και τραπεζική κάρτα που έφεραν το όνομα του 22χρονου φοιτητή.

Πηγή: ΚΥΠΕ