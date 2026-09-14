Χριστοδουλίδης: Μεγάλες οι προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Κύπρου και Κίνας

Τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Κύπρου και Κίνας, από το εμπόριο και τις επενδύσεις μέχρι την ενέργεια και τις νέες τεχνολογίες, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την προσήλωση της Λευκωσίας στην Πολιτική της Μιας Κίνας.

Σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση της Πρεσβείας της Κίνας στη Λευκωσία για την 77η επέτειο της Εθνικής Ημέρας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια ο πολιτικός διάλογος και η διμερής συνεργασία έχουν ενισχυθεί.

Όπως ανέφερε, σημαντικά περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας υπάρχουν στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και στην καινοτομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο Κυπριακό, ευχαριστώντας την Κίνα για τη μακρόχρονη στήριξή της στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για τη συμβολή της στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τη στάση αρχών που, όπως είπε, τηρεί το Πεκίνο στο Κυπριακό και υπό την ιδιότητά του ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Το στάτους κβο δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της Κύπρου και του λαού της», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια βιώσιμη λύση και μια επανενωμένη Κύπρο.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει «απόλυτα προσηλωμένη στην Πολιτική της Μιας Κίνας», τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στα πολυμερή φόρα, χαρακτηρίζοντας τη θέση αυτή σαφή και διαχρονική επιλογή της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής.

Αναφερόμενος, τέλος, στις ευρωκινεζικές σχέσεις, σημείωσε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια εποικοδομητική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας.