Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στη Χλώρακα – Ζημιές σε οχήματα και τραυματισμός
| Κύπρος

Κυνηγοί καταγγέλλουν παρενοχλήσεις από ακτιβιστές – «Η νομιμότητα ισχύει για όλους» λέει η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν αχρείαστες εντάσεις στην ύπαιθρο, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εμπλεκομένων και δεν συμβάλλουν στην κοινωνική ειρήνη και στον αλληλοσεβασμό».

Παρενόχληση κυνηγών από ακτιβιστές καταγγέλλει η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου, με αφορμή την πρόσφατη εγγραφή προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος του εν λόγω ζητήματος.

«Η Ομοσπονδία εδώ και χρόνια έχει εντοπίσει, καταγγείλει και αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα των παρενοχλήσεων που δέχονται νόμιμοι κυνηγοί από μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής δραστηριότητας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της, καταδικάζοντας «απερίφραστα οποιαδήποτε ενέργεια έχει ως στόχο την παρεμπόδιση ή την παρενόχληση πολιτών που ασκούν νόμιμα τη θήρα».

Σημειώνει, ακόμα, ότι «τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν αχρείαστες εντάσεις στην ύπαιθρο, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εμπλεκομένων και δεν συμβάλλουν στην κοινωνική ειρήνη και στον αλληλοσεβασμό».

Παράλληλα, τάσσεται «απέναντι στη λαθροθηρία είναι ξεκάθαρη και διαχρονική. Καταδικάζουμε κάθε παράνομη κυνηγετική δραστηριότητα και στηρίζουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας από τις αρμόδιες Αρχές». Σημειώνει, όμως, ότι «ο σεβασμός στη νομιμότητα πρέπει να ισχύει για όλους. Όπως ο κυνηγός έχει υποχρέωση να τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία και τους κανόνες ασφαλείας, έτσι έχει και το δικαίωμα να ασκεί τη νόμιμη δραστηριότητά του χωρίς εκφοβισμό, παρεμπόδιση ή παρενόχληση».

Tags

ΚΥΠΡΟΣΚΥΝΗΓΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα