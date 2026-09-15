Έντονες αντιδράσεις για την μεταφορά των κεντρικών φυλακών στον Μαθιάτη

Έντονη διαφωνία εκφράζει η Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου Μαθιάτη για την χωροθέτηση των νέων κεντρικών φυλακών στην κοινότητα. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «η προτεινόμενη χωροθέτηση των νέων κεντρικών φυλακών στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, για μία σειρά από περιβαλλοντικούς, οικολογικούς, υδρολογικούς, αρχαιολογικούς, πολεοδομικούς και χωροταξικούς λόγους».

Κάνει λόγο για μονομερή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης προσθέτοντας ότι προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι ο Υπουργός ουσιαστικά προαναγγέλλει την χωροθέτηση των νέων κεντρικών φυλακών σε μία περιβαλλοντικά ευαίσθητη και πολιτιστικά σημαντική περιοχή, με ιδιαίτερη οικολογική αξία και μεγάλη αρχαιολογική σημασία, χωρίς να έχουν καν ανατεθεί και εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες.

Αναφέρει επίσης ότι η κατασκευή και λειτουργία των νέων κεντρικών φυλακών στην κοινότητα δεν έπρεπε να τίθεται καν προς συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα πρόσφατης Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης, κατόπιν εξέτασης σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης για άλλο έργο στην ίδια περιοχή. Καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης να εγκαταλείψει την ιδέα και να εξετάσει ολοκληρωμένα όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές χωροθέτησης των νέων κεντρικών φυλακών.