Ερυθρά αγγελία της Interpol οδήγησε στη σύλληψη 53χρονου στο αεροδρόμιο Πάφου

Συνελήφθη στην Κύπρο 53χρονος εκζητούμενος από τις αρχές της Πολωνίας σχετικά με υπόθεση απάτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση ο άντρας συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας στο αεροδρόμιο Πάφου, κατά την άφιξη του στην Κύπρο.

Ο 53χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας για έκδοση του στις αρχές της Πολωνίας, από τις οποίες καταζητείται σε σχέση με υπόθεση απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και παράνομης διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων, αδικήματα τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ Μαρτίου του 2016 και Ιουνίου του 2018, στην Πολωνία.

Οι αρχές της Πολωνίας εξέδωσαν εναντίον του ένταλμα σύλληψης, ενώ μέσω της Interpol εξέδωσαν και ερυθρά αγγελία στις 08 Σεπτεμβρίου 2026, τοποθετώντας τα στοιχεία του στη βάση καταζητούμενων προσώπων, αναφέρει η αστυνομική ανακοίνωση.

Ο 53χρονος αφίχθηκε χθες στο αεροδρόμιο Πάφου, με πτήση από χώρα του εξωτερικού. Αφού κατά τον διαβατηριακό έλεγχο από μέλος της Αστυνομίας, στον χώρο αφίξεων, διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος καταζητείται από τις αρχές της Πολωνίας, εκδόθηκε εναντίον του προσωρινό δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Αυτός συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου, για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας έκδοσης του στις αρχές της Πολωνίας.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ