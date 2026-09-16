Δολοφονία Δημοσθένους: Στις 23/09/2026 η ποινή στον 30χρονο - Έκλεψε το αυτοκίνητο από τον πάτερ - «Έλα σφαίρα, φέρτο Λευκωσία»

Με τρεις κατηγορούμενους θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα η πολύκροτη υπόθεση εκδίκασης της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Το Δικαστήριο αναμένεται σε επόμενη δικάσιμο να επιβάλει ποινή σε 30χρονο, ο οποίος έχει παραδεχθεί μία κατηγορία, αφού νωρίτερα τροποποιήθηκε το κατηγορητήριο και αθωώθηκε από άλλες 15. Ο 30χρονος κατηγορούμενους, παραδέχθηκε την κατηγορία της κλοπής οχήματος, σχετικά με αυτοκίνητο μάρκας Mitsubishi Colt μπλε χρώματος από τον ιερέα της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό. Το εν λόγω όχημα, εντοπίστηκε τρεις μέρες πριν τη δολοφονία Δημοσθένους, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου, στο χώρο στάθμευσης της εκκλησίας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πολύ κοντά στην οικία του δολοφονηθέντος όπως επίσης και κοντά στο σημείο της εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεση, ο 30χρονος ήρθε σε επικοινωνία με 3ο πρόσωπο, ζητώντας του για λογαριασμό του να κλέψει ένα όχημα. Το άλλο πρόσωπο, του ανέφερε την περίπτωση με το όχημα του ιερέα καθώς είχε παρατηρήσει ότι αυτός άφηνε το όχημά του εκτεθειμένο μαζί με τα κλειδιά. Στις 5 Οκτωβρίου, ημέρα κλοπής, το 3ο πρόσωπα πήγε εκκλησία και συμμετείχε μάλιστα και στον εσπερινό. Λίγο πριν το τέλος, αποχώρησε και αφού προηγουμένως είχε εντοπίσει τα κλειδιά του οχήματος, το έκλεψε και αποχώρησε από το σημείο. Αφού απομακρύνθηκε, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον 30χρονο, ο οποίος του είπε «έλα σφαίρα στη Λευκωσία και φέρτο». Σύμφωνα με την παραδοχή του 30χρονου, έδωσε 300 ευρώ ως αμοιβή στο πρόσωπο αυτό, σε συνάντηση που είχαν στην Λευκωσία, αφού παρέλαβε ο ίδιος το όχημα.

Το αυτοκίνητο ήταν αξίας 4000 ευρώ, ενώ εντός αυτού υπήρχαν και αντικείμενα αξίας άλλων 1750 ευρώ, τα οποία ήταν τα θρησκευτικά άμφια του πάτερ.

Ο 30χρονος είχε συλληφθεί για την υπόθεση δολοφονίας, λόγω αρχικά της εμπλοκής του στην αλυσίδα αγοράς της μοτοσικλέτας διαφυγής των δραστών, κατηγορία όμως που κατά την προηγούμενη δικάσιμο έχει απαλλαγεί. Ο 30χρονος τελεί υπό κράτηση για την εν λόγω υπόθεση από τις 19 Οκτωβρίου του 2025 και μέχρι τώρα βρίσκεται υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές.

Σημειώνεται ότι για τη λήψη απόφασης, θα συνυπολογιστεί άλλη μία υπόθεση του 30χρονου, όταν είχε εντοπιστεί κινητό τηλέφωνο στο κελί του κατά την περιόδο κράτησής σου στα κρατητήρια της ΑΔΕ Λεμεσού.

Αξίζει να λεχθεί ότι ο 30χρονος έχει στο παρελθόν καταδικαστεί για διάφορες κατηγορίες, με τις περισσότερες εξ αυτών αν αφορούν κλοπές. Κατά την ακρόαση για μετριασμό της ποινής, ο δικηγόρος του παραπονούμενου σημείωσε την παραδοχή του πελάτη του καθώς και τις προσωπικές του συνθήκες.

Όσο αφορά το πρόσωπο το οποίο έχει κλάψει το όχημα, μετά από οδηγίες του 30χρονου, λόγω του ότι θα κληθεί ως μάρτυρας στην υπόθεση, έχει ληφθεί απόφαση όπως μην κατηγορηθεί για την κλοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω πρόσωπο, έχει συνεργαστεί με τις αρχές, δίνοντας πληροφορίες για την υπόθεση και για του ποιος του έδωσε οδηγίες για την κλοπή.

Η ποινή αναμένεται να επιβληθεί στις 23 Σεπτεμβρίου.