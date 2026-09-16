Παγώνουν οι κινητοποιήσεις των ωρομίσθιων - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο στις 28 Σεπτεμβρίου

Την αναστολή των προγραμματισμένων μέτρων τους αποφάσισαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, κατά τη συνάντηση υπήρξε θετική ανταπόκριση από πλευράς κυβέρνησης στα αιτήματα που αφορούν το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με στόχο τη συνέχιση του διαλόγου και τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και ο τρόπος βελτίωσης των μισθών του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των συντεχνιών.

Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για συνέχιση των διαβουλεύσεων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν να αναστείλουν τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί, δίνοντας χρόνο στον διάλογο να προχωρήσει και να καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις.