Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Παγώνουν οι κινητοποιήσεις των ωρομίσθιων - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο στις 28 Σεπτεμβρίου
| Κύπρος

Παγώνουν οι κινητοποιήσεις των ωρομίσθιων - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο στις 28 Σεπτεμβρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε αναστολή των προγραμματισμένων κινητοποιήσεών τους προχώρησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Υπουργό Οικονομικών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο σε ειδική συνάντηση στις 28 Σεπτεμβρίου, με βασικό θέμα τη βελτίωση των μισθολογικών ωφελημάτων του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Την αναστολή των προγραμματισμένων μέτρων τους αποφάσισαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, κατά τη συνάντηση υπήρξε θετική ανταπόκριση από πλευράς κυβέρνησης στα αιτήματα που αφορούν το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με στόχο τη συνέχιση του διαλόγου και τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και ο τρόπος βελτίωσης των μισθών του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των συντεχνιών.

Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για συνέχιση των διαβουλεύσεων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν να αναστείλουν τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί, δίνοντας χρόνο στον διάλογο να προχωρήσει και να καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Tags

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΑΠΕΡΓΙΑΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣΛΕΤΥΜΠΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα