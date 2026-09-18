Πάφος: Συνάντηση του Δημαρχεύοντος με τον Πρέσβη της Κίνας

Τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο, κ. Yang Yundong, υποδέχθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου ο Δημαρχεύων Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, μαζί με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη Φωτογραφική Έκθεση «Η Κίνα μέσα από τον φακό Κυπρίων φωτογράφων», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ονησιφόρου καλωσόρισε θερμά τον Κινέζο Πρέσβη στην Πάφο, υπογραμμίζοντας τις διαχρονικά καλές σχέσεις και τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν την πόλη με την Κίνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων και στη δημιουργία νέων ευκαιριών συνεργασίας και ανταλλαγών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της επαφής μεταξύ των ανθρώπων, του πολιτισμού και των κοινών δράσεων ως μέσων που συμβάλλουν στην αλληλογνωριμία και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών.

Η συγκεκριμένη φωτογραφική έκθεση αποτελεί, σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, μια ακόμη πρωτοβουλία που αναδεικνύει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ Κύπρου και Κίνας, μέσα από τη ματιά Κυπρίων φωτογράφων.

Ο Δήμος Πάφου εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει και να διευρύνει τη συνεργασία του με την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στη βάση της φιλίας, του αμοιβαίου σεβασμού και της δημιουργικής συνεργασίας.