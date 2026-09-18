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Ακόμα 3,3 δισεκ. ευρώ θα δώσει η ΕΕ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη νέα εκταμίευση από την ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες Πέμπτη πως η ΕΕ θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε μέσω Χ σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη νέα εκταμίευση από την ΕΕ. Χαρακτήρισε όμως «πολύ παραγωγική» τη συζήτηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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