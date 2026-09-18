Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας με 248 καταγγελίες και δύο συλλήψεις

Οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών ανά το παγκύπριο διενήργησε τη νύχτα της Πέμπτης η Αστυνομία, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού, προβαίνοντας σε 248 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος, αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δύο προσώπων, εκ των οποίων το ένα για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και το δεύτερο για εκκρεμή εντάλματα προστίμου.

Συμπληρώνεται ότι στο πλαίσιο των παραπάνω επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 521 οδηγοί και 140 επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 52 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Προστίθεται ότι κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 248 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 62 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 119 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους δεν προέκυψαν καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκαν δύο θετικά αποτελέσματα.