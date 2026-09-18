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Χριστούγεννα σε εννέα χωριά της Κύπρου – Πού στήνονται φέτος τα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, θα λειτουργήσουν «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» στον Αγρό, στη Δερύνεια, στην Κακοπετριά, στον Καλοπαναγιώτη, στην Κυπερούντα, στα Λεύκαρα, στη Λόφου, στον Στατό-Άγιο Φώτιο και στο Φικάρδου.

Εννέα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά», σε όλες τις επαρχίες, θα λειτουργήσουν για φέτος τα Χριστούγεννα, όπως ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, θα λειτουργήσουν «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» στον Αγρό, στη Δερύνεια, στην Κακοπετριά, στον Καλοπαναγιώτη, στην Κυπερούντα, στα Λεύκαρα, στη Λόφου, στον Στατό-Άγιο Φώτιο και στο Φικάρδου.

Προσθέτει ότι η διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Χωριών για την επικείμενη εορταστική περίοδο, θα πραγματοποιηθεί από 21 Νοεμβρίου του 2026 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, η επιλογή έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν υπό το Σχέδιο Επιχορήγησης για Κοινοτικά και Δημοτικά Συμβούλια που εμπίπτουν στη διαδρομή «Heartland of Legends».

Αναφέρει ότι το Σχέδιο αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας του Υφυπουργείου Τουρισμού για διοργάνωση των «Χριστουγεννιάτικων Χωριών» σε Δήμους και Κοινότητες, διοργανώσεις που χαρακτηρίζονται από επιτυχία και θετικές εντυπώσεις τα τελευταία πέντε χρόνια.

Προσθέτει ότι οι επιλεγμένοι προορισμοί θα διακοσμηθούν εορταστικά και θα περιλαμβάνουν ξύλινα σπιτάκια με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα προς πώληση, βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας, δραστηριότητες στη φύση, όπως περπάτημα σε μονοπάτια της φύσης και ποδηλασία, ξεναγήσεις στα χωριά και άλλες εκπλήξεις.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει πως απώτερος στόχος του είναι τα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά», με τον τοπικό χαρακτήρα τους, κάθε χρόνο να εμπλουτίζονται, για να αποτελούν πόλο έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

Περισσότερη πληροφόρηση για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες κάθε «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» θα αναρτάται στον ειδικό για τον σκοπό αυτό ιστότοπο: http://www.christmasvillages.com.cy.

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