Καιρός αναλόγως τοποθεσίας: Μπάνιο στα παράλια και ομπρέλες στα ορεινά - Τι θα δούμε από εβδομάδας

Για τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα συνεχίσουν να παρατηρούνται τοπικά φαινόμενα αστάθειας.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς σε περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.

Οι καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές θα είναι κατά κύριο λόγο αίθριες, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και αρχικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.