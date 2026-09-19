Νέα κλιμάκωση από την Ουάσιγκτον: Ο Τραμπ ενεργοποιεί σκληρό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικύρωσε την Παρασκευή νόμο που επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με βασικό στόχο τον ρωσικό ενεργειακό τομέα.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη νομοθετική πρωτοβουλία του αμερικανικού Κογκρέσου κατά της Ρωσίας μετά την επιστροφή Τραμπ στην προεδρία. Ο νόμος φέρει το όνομα του βασικού εισηγητή του, Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο και υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και επικριτής της Ρωσίας.

Το νέο πακέτο κυρώσεων στοχεύει για πρώτη φορά τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ενώ περιλαμβάνει μέτρα κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων ανώτατων αξιωματούχων.

Παρέχει επίσης στον Τραμπ τη δυνατότητα να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις πέντε μεγαλύτερες χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία.

Η επικύρωση έγινε λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε την Πέμπτη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ είχε ήδη περάσει από τη Γερουσία τον Αύγουστο.

Το τελευταίο διάστημα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν το Κίεβο και τη Μόσχα στο πλαίσιο προσπαθειών για αναβίωση του διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τον νόμο, χαρακτηρίζοντάς τον στο Χ «ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο, ικανό να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο τρομοκρατίας και να ωθήσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη».

«Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αυστηρές προκειμένου να ευοδωθούν όλες οι προσπάθειες για την ειρήνη, συμπεριλαμβανομένων των κοινών διπλωματικών μας προσπαθειών με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τους άλλους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Η Ινδία ανέφερε την Πέμπτη ότι προτίθεται να συνεχίσει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της με πετρέλαιο. Το Νέο Δελχί εξακολουθεί να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ