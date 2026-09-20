Μεγάλο χτύπημα κατά της λαθροθηρίας: Απελευθερώθηκαν 103 παγιδευμένα άγρια πτηνά

Σημαντική επιχείρηση κατά της λαθροθηρίας πραγματοποίησαν μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν δεκάδες παγιδευμένα άγρια πτηνά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε περιοχή όπου απαγορεύεται το κυνήγι, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις ηχοπαραγωγικές συσκευές μίμησης φωνών άγριων πτηνών σε λειτουργία, καθώς και επτά δίκτυα παγίδευσης.

Στα δίκτυα βρέθηκαν 103 άγρια πτηνά ζωντανά παγιδευμένα, τα οποία απελευθερώθηκαν αμέσως στο φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και 12 νεκρά άγρια πτηνά.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του διαχειριστή του χώρου, ενώ την υπόθεση διερευνά ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων της Αστυνομίας για την καταπολέμηση της παράνομης παγίδευσης και θανάτωσης άγριων πτηνών.