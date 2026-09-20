«Γιατί δεν παραιτείται ο Μάκης Κεραυνός;» Ο Νικόλας Παπαδόπουλος στον «Π» για GSI και προεδρικές

Φανερά ενοχλημένος με τη στάση του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, απέναντι στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, εμφανίζεται εκ νέου ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος. Κάνει λόγο για αντιφάσεις της κυβέρνησης στο θέμα του GSI, τονίζοντας το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει πως η ηλεκτρική διασύνδεση θα προχωρήσει, ενώ ο υπουργός Οικονομικών «συνεχίζει να δαιμονοποιεί το έργο με κάθε ευκαιρία». Διερωτάται, μάλιστα, γιατί ο κ. Κεραυνός δεν παραιτείται αφού διαφωνεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θεωρώντας το έργο καταστροφικό για τη χώρα.

Σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές, ο κ. Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει ότι «το ΔΗΚΟ δεν δίνει λευκές επιταγές σε κανένα», αναφέροντας πως η όποια συνεργασία του κόμματος «θα βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε συγκεκριμένες θέσεις και σε ένα συνολικό όραμα για τα επόμενα χρόνια». Εμμέσως πλην σαφώς, στέλνει και ένα μήνυμα στους ΔΗΚΟϊκούς υπουργούς οι οποίοι έσπευσαν να δηλώσουν ότι το κόμμα έχει υποψήφιο για το 2028, υπογραμμίζοντας πως όλοι οφείλουν να σεβαστούν τα συλλογικά όργανα της παράταξης και τις εσωκομματικές διαδικασίες.

Παλαιότερα είχατε πει ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Σήμερα είσαστε ευχαριστημένοι με τη στάση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στο θέμα του GSI;

Και εξακολουθούν να υπάρχουν αντιφάσεις. Για παράδειγμα, έχουμε χαιρετίσει τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος όχι μόνο έχει πει πως το έργο θα προχωρήσει, αλλά έχει ξεκαθαρίσει πως θα καταβληθούν όλα τα ποσά που οφείλει να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία με την έκδοση της NAVTEX από την Ελληνική Κυβέρνηση τις επόμενες μέρες. Μια απόλυτα ορθή θέση, με την οποία ως ΔΗΚΟ συμφωνούμε, καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση θα μας αναβαθμίσει γεωστρατηγικά, θα προσφέρει ηλεκτρική επάρκεια και θα μειώσει τις τιμές του ρεύματος. Από την άλλη, όμως, ο υπουργός Οικονομικών συνεχίζει να δαιμονοποιεί το έργο με κάθε ευκαιρία, χωρίς ωστόσο να μας παραπέμπει σε οποιεσδήποτε μελέτες ή και στοιχεία που να υποστηρίζουν την άποψή του. Επομένως, για εμάς εγείρεται ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα: Γιατί, κατά τον υπουργό Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προωθεί ένα έργο που, κατά τον ίδιο, θα είναι καταστροφικό για τη χώρα; Και αν διαφωνεί σε τέτοιο βαθμό ο υπουργός Οικονομικών με αυτό το έργο, γιατί τότε δεν παραιτείται;

Προεδρικές εκλογές

Είναι δεδομένη η στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη από το ΔΗΚΟ; Αυτό γράφτηκε στον Τύπο μετά τη συνάντηση της Γραμματείας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την περασμένη Δευτέρα.

Την απόφαση του ΔΗΚΟ για τις προεδρικές εκλογές θα την πάρουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος και συγκεκριμένα η Κεντρική Επιτροπή, μετά που θα έχει ολοκληρωθεί ο εσωκομματικός μας διάλογος. Αυτός ο διάλογος εξελίσσεται όπως μιλάμε, στις επαρχιακές συνδιασκέψεις, στις τοπικές επιτροπές και στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, της κυβερνητικής συνεργασίας, αλλά και της προοπτικής για την επόμενη πενταετία. Επομένως, η απόφαση του κόμματος δεν είναι δεδομένη για κανένα, καθώς αυτή η απόφαση δεν θα παρθεί από εμένα αλλά θα είναι συλλογική. Επίσης, οφείλουμε πρώτα να ακούσουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του, το όραμά του και τις προτάσεις του για την επόμενη πενταετία. Σε κάθε περίπτωση, το ΔΗΚΟ δεν δίνει λευκές επιταγές σε κανένα. Η όποια συνεργασία μας στις προεδρικές θα βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε συγκεκριμένες θέσεις και σε ένα συνολικό όραμα για τα επόμενα χρόνια.

Γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η συμπόρευση; Δεν είναι τόσο καλές οι σχέσεις του κόμματος με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη;

Για τους λόγους που έχω εξηγήσει. Την απόφαση για συμπόρευση δεν θα την πάρω εγώ μόνος μου. Κανένας δεν μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση από μόνος του. Οφείλουμε, λοιπόν, όλοι να σεβαστούμε τα συλλογικά όργανα του κόμματος, τους συναγωνιστές μας και τον εσωκομματικό διάλογο. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το πρόσημο για εμάς σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου είναι θετικό και το ΔΗΚΟ έχει συμβάλει όσο κανείς άλλος, τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Παράλληλα, έχουμε κατ’ επανάληψη αναφέρει πως σε επίπεδο διαβούλευσης και συνεννόησης με την κυβέρνηση, η συνεργασία θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη.

Είναι σε εξέλιξη οι επαρχιακές συνδιασκέψεις του ΔΗΚΟ και η συζήτηση αφορά και τις προεδρικές εκλογές. Ποιος είναι ο παλμός κάτω στη βάση; Εκδηλώνεται ισχυρό ρεύμα υπέρ κάποιου συγκεκριμένου προσώπου;

Στην παρούσα φάση αυτό που κυρίως γίνεται στις επαρχιακές συνδιασκέψεις είναι μια χαρτογράφηση του πολιτικού σκηνικού, μια αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου και η ανάλυση της προοπτικής για την επόμενη πενταετία για το κόμμα μας αλλά και για τη χώρα. Δεν πρόκειται να μιλήσω για τάσεις ή για τοποθετήσεις, γιατί αυτό δεν θα ήταν δίκαιο σε εκείνους τους συναγωνιστές και συναγωνίστριες που ακόμη δεν είχαν τη ευκαιρία να τοποθετηθούν στα συλλογικά όργανα του κόμματος.

ΔΗΚΟϊκοί υπουργοί

Αυξήθηκε η συμμετοχή του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό. Μάλιστα, ορισμένοι από τους υπουργούς του κόμματος δηλώνουν δημόσια ότι το ΔΗΚΟ έχει υποψήφιο Πρόεδρο το 2028, εννοώντας τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Μήπως έχει δημιουργηθεί μια σχέση εξάρτησης, η οποία δεν επιτρέπει στο ΔΗΚΟ να κάνει τις επιλογές του αυτόνομα;

Δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης και το ΔΗΚΟ διατηρεί την ανεξαρτησία και τις πολιτικές του θέσεις. Υπάρχει σχέση συνεργασίας, όμως, όπως έχω πει, το ΔΗΚΟ δεν δίνει λευκές επιταγές σε κανένα και όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε τα συλλογικά όργανα του κόμματός μας και τις εσωκομματικές μας διαδικασίες. Ορθά, κατά την άποψή μου, έχει αυξηθεί η συμμετοχή του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση, καθώς σήμερα το ΔΗΚΟ είναι το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα στην κυβέρνηση και το μοναδικό κυβερνών κόμμα στη Βουλή. Επομένως, ο ρόλος μας έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντικός σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος.

Το ΕΛΑΜ

Σας ενοχλεί το υποθετικό σενάριο κοινής στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη από το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ;

Δεν πρόκειται να μπούμε σε υποθετικά σενάρια πριν να έχουμε πρώτα ακούσει τις εξαγγελίες των ενδιαφερόμενων υποψηφίων και δεύτερον, να έχουμε πάρει εμείς τη δική μας απόφαση για τις προεδρικές εκλογές. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμα, και ως ΔΗΚΟ θα σταθμίσουμε όλους τους σχετικούς παράγοντες την κατάλληλη στιγμή, όταν θα κληθούμε να λάβουμε τις δικές μας αποφάσεις.

ΔΗΚΟϊκή υποψηφιότητα

Πρόσφατα η αναπληρώτρια πρόεδρος του κόμματος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε ότι δεν αποκλείεται το ΔΗΚΟ να κατέλθει με δικό του υποψήφιο. Δεδομένης της προσπάθειας του κόμματος για συνένωση του ενδιάμεσου χώρου, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέσα από μια ΔΗΚΟϊκή υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές;

Είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε διάφορες και διαφορετικές εισηγήσεις μέσα στα πλαίσια του εσωκομματικού διαλόγου, από όλους τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες του κόμματός μας. Όλες οι εισηγήσεις και προτάσεις θα αξιολογηθούν πριν να πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας και του δημοκρατικού διαλόγου.

Συνεργασία με ΔΗΣΥ

Πάντως, εντός του ΔΗΚΟ υπάρχει και μια τάση υπέρ της συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές. Από τα τρία ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι στην Πινδάρου -Αννίτα Δημητρίου, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης- ποια υποψηφιότητα θα μπορούσε να διευκολύνει περισσότερο μια τέτοια συνεργασία;

Όπως είπα πριν, δεν πρόκειται να μπω σε υποθετικά σενάρια για τις προεδρικές εκλογές πριν να έχει ολοκληρωθεί ο εσωκομματικός μας διάλογος. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε τα συλλογικά όργανα του κόμματος και τις εσωκομματικές μας διαδικασίες και πρώτος εγώ, που εξάλλου έχω και την ευθύνη διαφύλαξης της εγκυρότητας της εσωκομματικής διαδικασίας.

Η συνεργασία με το ΑΚΕΛ βρίσκεται εκτός συζήτησης;

Νομίζω έχω ήδη απαντήσει για τα υποθετικά σενάρια.