Ενημέρωσε κοινοτάρχες πυρόπληκτων ο Ιωάννου - Διαβεβαίωσε για γρήγορες αποζημιώσεις

Σε ενημέρωση κοινοταρχών για την πορεία υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης στις πυρόπληκτες κοινότητες προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος άκουσε, παράλληλα, προβλήματα που εντοπίζουν οι επηρεαζόμενοι. Διαβεβαίωσε για γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης και αποζημιώσης, καθώς και για λήψη μέτρων στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν.

Ο κ. Ιωάννου παρακάθισε το πρωί σε σύσκεψη στις Κυβίδες, στην παρουσία του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, Χαράλαμπου Χριστοφίνα, της αναπληρώτριας Έπαρχου Λεμεσού, Ηλέκτρας Παναγιώτου, του Προέδρου του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννη Τσουλόφτα, του Προέδρου της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, Λευτέρη Περικλή, υπηρεσιακών και κοινοταρχών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι στόχος «ήταν πρωτίστως να ενημερώσουμε τους κοινοτάρχες για την πορεία υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης, για να μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώσουν τις κοινότητές τους, και εξίσου σημαντικό, να ακούσουμε οποιαδήποτε πρακτικά προβλήματα εντοπίζουν οι ίδιοι, είτε στην εφαρμογή, είτε κάποια άλλα αιτήματα που αφορούν και άλλα Υπουργεία».

Ενημερώσαμε τους κοινοτάρχες, συνέχισε, όσον αφορά την καταβολή του εφάπαξ, η οποία ολοκληρώνεται αύριο. Όσον αφορά την καταγραφή των ζημιών είπε πως προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αναφέροντας ότι «έχουν ήδη μπει απλοποιημένες διαδικασίες».

Ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε τα μέλη του ΕΤΕΚ για τη συνδρομή τους στην εκτίμηση του κόστους των ζημιών και πρόσθεσε ότι «αύριο θα ειδοποιηθούν οι πρώτοι δικαιούχοι για να μεταβούν στην Επαρχιακή Διοίκηση και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων».

Σε σχέση με τα προβλήματα που καταγράφονται, είπε πως υπάρχει ανησυχία των κοινοτήτων για την αποκατάσταση, για τον καθαρισμό και για τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν ενόψει του χειμώνα και σημείωσε ότι «τους εξηγήσαμε ότι όλα αυτά τροχοδρομούνται, προχωρούν».

«Έχει δοθεί έμφαση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να προχωρήσουμε τάχιστα, όλα τα Υπουργεία που εμπλέκονται», ανέφερ,ε και πρόσθεσε ότι, όσον αφορά τα μη αδειοδοτημένα υποστατικά που βρίσκονται εντός οικιστικών περιοχών, οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΑ Λεμεσού για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν κατά προτεραιότητα και με γρήγορες διαδικασίες.

Όσα υποστατικά είναι εκτός οικιστικών περιοχών, συνέχισε, έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ότι θα δοθεί προτεραιότητα, για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν, ούτως ώστε να πάρουν το 100% της αποζημίωσης, ενώ «όσα είναι αδύνατον να αδειοδοτηθούν θα πάρουν το 25% της αποζημίωσης».

Σχολιάζοντας παρατήρηση ότι ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι ο καθαρισμός των υλικών από τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι έχουν γίνει ακόμα και επιτάξεις των skip, έτσι ώστε, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, να προχωρήσει ο καθαρισμός.

Ο κ. Ιωάννου εξήγησε ότι το κόστος αποζημίωσης που θα δοθεί «θα καλύπτει τιμές αγοράς για να ξανακτιστεί το σπίτι και όχι η ενδεχομένως μειωμένη αξία που είχε, λόγω της ηλικίας του κτιρίου».

Θα καλύψουμε επίσης, αν δεν ήταν αντισεισμικά, τη στατική επάρκεια και ενεργειακή αναβάθμιση και μέσα στο κόστος είναι και η αφαίρεση των μπάζων που υπάρχουν, "ούτως ώστε ο καθένας να προβεί με τους δικούς του ρυθμούς πλέον στην αποκατάσταση», συμπλήρωσε.

Εξήγησε δε πως στους κοινοτικούς χώρους έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία για καθαρισμό των μπάζων σε συνεννόηση με τις κοινοτικές αρχές, ενώ στις ιδιωτικές κατοικίες εναπόκειται στους ιδιοκτήτες ο ρυθμός που θα προχωρήσουν.

Κληθείς να πει αν ακούστηκαν εισηγήσεις για να μην επαναληφθεί μια τέτοια καταστροφή, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου απάντησε καταφατικά, λέγοντας πως σε συνάντηση που θα ακολουθήσει, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, θα δοθούν οδηγίες, «ούτως ώστε να προχωρήσουν με επιπλέον καθαρισμούς είτε αγροτικών δρόμων, είτε άλλων κτηρίων, και περιμένω και κάποιες άλλες εισηγήσεις που μπορούμε να κάνουμε».

Για παράδειγμα, όπως είπε, έχει εντοπιστεί ένα πρόβλημα με τους κατασκηνωτικούς χώρους και θα σταλεί επιστολή, έτσι ώστε να υποβάλλεται απαραίτητα σχέδιο υγείας και ασφάλειας από τους διοργανωτές, καθώς και για να προβλέπεται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο μέσο, ώστε οι κατασκηνώσεις να εκκενώνονται έγκαιρα, αν παραστεί ανάγκη.

«Άρα η πρόθεσή μας είναι κενά και αδυναμίες, που έχουμε εντοπίσει, άμεσα να τα επιλύσουμε», πρόσθεσε, και σημείωσε ότι όλα τα υπόλοιπα καταγράφονται. «Έχουμε δει, έχουμε ήδη παραδεχτεί ότι υπήρχαν αδυναμίες και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς», ανέφερε. «Στόχος είναι μέσα από την εξέταση όλων αυτών να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ώστε να μην επαναληφθούν», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση εάν θα εξεταστεί η επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα, κάτι που είχε εκφραστεί ως εισήγηση από κοινοτάρχη, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι αγροφύλακες μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό παράνομων σκυβαλλότοπων. Ωστόσο, ανέφερε, για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα μέσα τεχνολογίας, όπως είναι τα drones.

Απαντώντας σε σχόλιο ότι οι κάτοικοι φοβούνται να καταγγείλουν άλλους συγχωριανούς τους που απορρίπτουν σκουπίδια σε παράνομους σκυβαλλότοπους, επεσήμανε πως υπάρχουν πρόνοιες στη σχετική νομοθεσία, που δίνουν συγκεκριμένο ρόλο και στις τοπικές αρχές, τονίζοντας πως όλοι πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία.

