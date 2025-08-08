61 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τους φονικούς τουρκικούς βομβαρδισμούς στην Τηλλυρία

Συμπληρώνονται σήμερα 61 χρόνια από τον Αύγουστο του 1964, όταν ξεκίνησαν οι φονικοί βομβαρδισμοί της Τηλλυρίας από την τουρκική αεροπορία. Για τρεις συνεχόμενες μέρες, από τις 7 μέχρι και τις 9 Αυγούστου, οι Τούρκοι βομβάρδιζαν την περιοχή με τις βόμβες ναπάλμ να πέφτουν βροχή.

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας και πρόεδρος του συμπλέγματος κοινοτήτων Τηλλυρίας Νίκος Κλεάνθους, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ανέφερε πως η 8η Αυγούστου αποτελεί μέρα μνήμης και τιμής για τους ηρωικούς νεκρούς που υπερασπίστηκαν την Τηλλυρία το 1964 από την τουρκανταρσία και για όλους τους κατοίκους της περιοχής που αντιστάθηκαν και κράτησαν τον τόπο τους ελεύθερο μέχρι σήμερα, ανέφερε. Για μας είπε, “είναι μια αποφράδα μέρα, που ξυπνά τις θύμησες της καταστροφής της περιοχής γιατί ήταν η απαρχή των δεινών που επισυνέβησαν τότε, και μέχρι σήμερα συνεχίζουν να ταλανίζουν την περιοχή”.

Oι βομβαρδισμοί της Τηλλυρίας οι οποίοι κατέκαψαν τότε όλη την περιοχή με δεκάδες νεκρούς τόσο κατοίκους της περιοχής όσο και στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς αποτελούν την απαρχή του προβλήματος και στη συνέχεια έχουμε συνέχισε την καταδίκη της περιοχής η οποία έκτοτε παραμένει στο έλεος της φθοράς και του χρόνου, είπε.

Η Τηλλυρία, είπε ο κ. Κλεάνθους, πλήρωσε βαρύ τίμημα σε μια προσπάθεια να κρατήσει την περιοχή αλώβητη και ελεύθερη από τον επεκτατισμό της Τουρκίας.

Οι μνήμες, συνέχισε, στρέφονται 60 χρόνια πίσω, με τους παλιούς να θυμούνται τα εγκλήματα που έγιναν από πλευράς Τουρκίας στην περιοχή της Τηλλυρίας, με τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τον Αύγουστο του 1964 εις βάρος του άμαχου πληθυσμού της περιοχής. Το 1964 συνέχισε, η Τηλλυρία πλήρωσε βαρύ τίμημα το οποίο πληρώνει μέχρι τις μέρες μας.

Πρόσθεσε επίσης πως εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, η περιοχή οδηγείται στο τελικό αφανισμό. Είναι μια περιοχή σημείωσε που φθίνει.

Δυστυχώς, ανέφερε, ο κ. Κλεάνθους , η Τηλλυρία συνεχίζει να δίνει μόνη της τον αγώνα της επιβίωσης, προσθέτοντας πως παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, οι πληγές είναι ακόμη ανοικτές και ο κόσμος αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην γη των προγόνων του.

Επισήμανε επίσης πως είναι η μέρα που εγκλωβίστηκε η Τηλλυρία, από τότε έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο άξονα της Κύπρου και έκτοτε παραμένει εγκλωβισμένη, παραμελημένη και εγκαταλειμμένη στην μοίρα της. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες”.

Τόνισε ότι τα γεγονότα του 1964 έχουν αποκλείσει την περιοχή της Τηλλυρίας και από ανατολικά προς την περιοχή του Λιμνίτη.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στο μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής που αυτό έχει να κάνει, όπως είπε, με το θύλακα των Κοκκίνων. "Παραμένει κλειστός ο δρόμος που συνδέει την περιοχή με την Πάφο και την Πάφο με τη Λευκωσία, προκαλώντας τεράστιες δυσκολίες προς τους κατοίκους της περιοχής" υπογράμμισε.

Παρά ταύτα, συμπλήρωσε ο κ. Κλεάνθους και παρά τις δυσκολίες, «συνεχίζουμε να παραμένουμε στον τόπο μας».

Με στρατιωτικό ελικόπτερο ο Τατάρ στους "εορτασμούς"

Στο μεταξύ, σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου διοργανώνεται αοπό τις δυνάμεις κατοχής "ειδική τελετή" και πανηγύρια για τα 61χρονα χρόνια από τα τραγικά γεγονότα στην Τηλλυρία. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στα Κόκκινα. Στις εκδηλώσεις, αναμένεται να παραστούν από τα κατεχόμενα και «κρατικοί αξιωματούχοι», καθώς και ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ , ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή με στρατιωτικό ελικόπτερο, λίγο μετά την άφιξη των Τουρκοκυπρίων με λεωφορεία και δια θαλάσσης. Η "τελετή" θα ξεκινήσει με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων και υπογραφή στο ειδικό βιβλίο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν ομιλίες από τον πρόεδρο του «συνδέσμου αγωνιστών Κοκκίνων», Μουσταφά Αρίκαν, τον «δήμαρχο» της κατεχόμενης Γιαλούσας-Καρπασίας, Χαμίτ Μπακιρτζί και τον ίδιο τον Τατάρ.Θα ακολουθήσουν περιδιάβαση του χώρου και προσευχή με την οποία θα ολοκληρωθεί η τελετή.

ΚΥΠΕ