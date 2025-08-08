Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Στόχος η πλήρης εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης λένε οι συντεχνίες μετά την άρση απεργιακών μέτρων στα λεωφορεία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρεία αποφάσισε το πρωί της Παρασκευής την άρση των απεργιακών μέτρων και την αποδοχή της πρότασης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Μετά την απόφαση για άρση των απεργιακών μέτρων στην εταιρεία λεωφορείων Larnaca Public Transport, η διαδικασία και η παρακολούθηση επίλυσης των ζητημάτων θα συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων με στόχο την επίλυση εκκρεμούντων ζητημάτων και την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αναφέρουν οι συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΔΕΕ ΕΜ/ΚΩΝ ΔΕΟΚ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρεία αποφάσισε το πρωί της Παρασκευής την άρση των απεργιακών μέτρων και την αποδοχή της πρότασης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας.

«Οι εργαζόμενοι, με την άρση των απεργιακών μέτρων, δίνουν τον απαραίτητο χρόνο στην εταιρεία ώστε να εφαρμόσει την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας» συμπληρώνεται.

Ευχαριστούν το Υπουργείο Εργασίας για την καθοριστική παρέμβαση, τόσο του ιδίου του Υπουργού Εργασίας όσο και του Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Οι συντεχνίες απολογούνται για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στο επιβατικό κοινό τις ημέρες της απεργίας. «Σκοπός και στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αναβάθμιση του συστήματος επιβατικών μεταφορών, η οποία διασυνδέεται άρρηκτα με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως προκύπτουν μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited