Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Πορεία μοτοσυκλετιστών στην μνήμη Ισαάκ και Σολωμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πορεία των μοτοσυκλετιστών από τον Αστρομερίτη και μετά συνοδευόταν από μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας.

Πορεία με μοτοσυκλέτες στα οδοφράγματα Αστρομερίτη, Αγίου Δομετίου, Λήδρα Πάλλας και οδού Λήδρας, πραγματοποίησαν μέλη της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ και Σολωμού».

Μετά από ερώτηση του ΚΥΠΕ προς τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, έγινε γνωστό πως οδηγοί με τις περίπου 60 μοτοσυκλέτες τους μετέβησαν πρώτα στο οδόφραγμα του Αστρoμερίτη, το οποίο έκλεισαν συμβολικά για 30 λεπτά και διένειμαν ενημερωτικό υλικό. Στη συνέχεια μετέβησαν στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, όπου και παρέμειναν για κάποια λεπτά χωρίς να το κλείσουν.

Από εκεί οι μοτοσυκλετιστές πήγαν στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλλας, χωρίς ωστόσο να παραμείνουν στον χώρο κι από εκεί κατευθύνθηκαν με τις μοτοσυκλέτες στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας, όπου παρέμειναν για 60 λεπτά χωρίς να το κλείσουν.

Η πορεία των μοτοσυκλετιστών από τον Αστρομερίτη και μετά συνοδευόταν από μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας.

Να σημειωθεί ότι η πορεία δεν είχε προαναγγελθεί.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited