Την επαναλειτουργία των λεωφορείων της Λάρνακας ανακοινώνει το Υπουργείο Εργασίας

Την επαναφορά της ομαλότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες της Λάρνακας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική κατάληξη των προσπαθειών για τη διαμόρφωση συναντίληψης μεταξύ της συνδικαλιστικής και της εργοδοτικής πλευράς για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης στην εταιρεία Larnaca Public Transport (LPT) και για την ομαλή λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην επαρχία Λάρνακας.

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι η κανονική λειτουργία των υπηρεσιών θα επανέλθει από αύριο Σάββατο.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι «η αποτελεσματική λειτουργία της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας, βασίζεται στην εποικοδομητική συμβολή όλων των μερών για την επίτευξη συμφωνιών και για την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και τις διαδικασίες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων».

Τόσο το Υπουργείο Εργασίας, όσο και το Υπουργείο Μεταφορών, σημειώνει, «αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία» στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις δημόσιες συγκοινωνίες, για την αναβάθμιση του ρόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς στην καθημερινότητα των πολιτών, και προς αυτή την κατευθυνση οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα συνδράμουν ουσιαστικά, σε συνεργασία με την εταιρεία LPT και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

«Η επίδειξη συλλογικής υπευθυνότητας είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της ομαλότητας και της σταθερότητας στην αγορά εργασίας, για την υλοποίηση των θετικών προοπτικών της χώρας μας, για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την συνοχή της κοινωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Larnaca Public Transport, σε δική της ανακοίνωση, ενημερώνει ότι, μετά από σημερινή γενική συνέλευση των εργαζομένων της εταιρείας, αποφασίστηκε η άρση των απεργιακών μέτρων.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από το κοινό για την ταλαιπωρία που προκάλεσε η πρόσφατη απεργία και ευχαριστούμε θερμά όλους για την υπομονή και την κατανόησή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», αναφέρει η εταιρεία, σημειώνοντας ότι, η κανονική λειτουργία των υπηρεσιών θα επανέλθει από αύριο Σάββατο, 9 Αυγούστου.

ΚΥΠΕ