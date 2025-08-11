Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Σύλληψη υπόπτου που φέρεται να μαχαίρωσε 26χρονο στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και του τραυματισμού του 26χρονου.

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου, άνδρας ηλικίας 29 ετών, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε και να μαχαίρωσε 26χρονο Ευρωπαίο πολίτη στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας γύρω στις οκτώ χθες το βράδυ, λήφθηκε πληροφορία ότι στην οδό Ζακύνθου στη Λάρνακα, υπήρχε μαχαιρωμένο πρόσωπο.

Στη σκηνή έσπευσαν περίπολα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας και με τη βοήθεια μελών του ΤΑΕ απέκλεισαν την περιοχή.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενεργήθηκαν, φαίνεται ότι το θύμα είναι 26χρονος Ευρωπαίος πολίτης ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ο 26χρονος κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης, Αφρικανός ηλικίας 29 ετών, εντοπίστηκε και μετά από έκδοση εντάλματος, συνελήφθη, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και του τραυματισμού του 26χρονου.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited