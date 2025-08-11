Σύλληψη υπόπτου που φέρεται να μαχαίρωσε 26χρονο στη Λάρνακα

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου, άνδρας ηλικίας 29 ετών, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε και να μαχαίρωσε 26χρονο Ευρωπαίο πολίτη στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας γύρω στις οκτώ χθες το βράδυ, λήφθηκε πληροφορία ότι στην οδό Ζακύνθου στη Λάρνακα, υπήρχε μαχαιρωμένο πρόσωπο.

Στη σκηνή έσπευσαν περίπολα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας και με τη βοήθεια μελών του ΤΑΕ απέκλεισαν την περιοχή.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενεργήθηκαν, φαίνεται ότι το θύμα είναι 26χρονος Ευρωπαίος πολίτης ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ο 26χρονος κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης, Αφρικανός ηλικίας 29 ετών, εντοπίστηκε και μετά από έκδοση εντάλματος, συνελήφθη, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και του τραυματισμού του 26χρονου.

