Σταθερά υψηλά ο υδράργυρος - Διπλή προειδοποίηση για ακραία ψηλές θερμοκρασίες

Διπλή προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου για σήμερα και αύριο.

Συγκεκριμένα, κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας (11/8/2025) μέχρι τις 9 το πρωί της Τρίτης (12/8/2025), με την ελάχιστη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει στους 26 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 24 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, πορτοκαλί προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το μεσημέρι, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και στους 34 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.