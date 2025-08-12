Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Πέφτει η θερμοκρασία το 15αύγουστο αλλά συνεχίζουν τα 40αρια μέχρι τότε - Αναλυτικά το δελτίο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 36 στα ανατολικά, τα νότια και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και ιδιαίτερα θερμός. Η θερμοκρασία την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα και την Πέμπτη, για να συνεχίσει να κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες εποχικές τιμές.

Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να βρεθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Tags

ΚΑΙΡΟΣκαύσωναςΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited