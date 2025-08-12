Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πυρκαγιά στην κοινότητα Τάλας - Προστατεύονται κατοικίες (φώτο)

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και γίνεται προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο.

Πυρκαγιά με το πρώτο φως της ημέρας ξέσπασε στην κοινότητα Τάλας στην Πάφο, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπρόσωπου τύπου της ΠΥ, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ.

Η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα σε πλαγιά βουνού κοντά σε κατοικίες. Μέχρι στιγμής, ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς της πόλης και επαρχίας Πάφου και έγιναν ρίψεις από δύο πτητικά μέσα για προστασία κατοικιών.

Προστατεύτηκαν και δεν υφίσταται κίνδυνος. 

Οι ομάδες πυρόσβεσης επιχειρούν για πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

 

 

Φωτογραφία από την πυρκαγιά στην Τάλα Πάφου, από τη σελίδα της
Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας ΑΤΛΑΣ στο Facebook

 

