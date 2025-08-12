Πυρκαγιά στην κοινότητα Τάλας - Προστατεύονται κατοικίες (φώτο)

Πυρκαγιά με το πρώτο φως της ημέρας ξέσπασε στην κοινότητα Τάλας στην Πάφο, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπρόσωπου τύπου της ΠΥ, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ.

Η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα σε πλαγιά βουνού κοντά σε κατοικίες. Μέχρι στιγμής, ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς της πόλης και επαρχίας Πάφου και έγιναν ρίψεις από δύο πτητικά μέσα για προστασία κατοικιών.

Προστατεύτηκαν και δεν υφίσταται κίνδυνος.

Οι ομάδες πυρόσβεσης επιχειρούν για πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

πυρκαγιά να ξεκινήσε από το όχημα και να επεκτάθηκε στην ύπαιθρο.

