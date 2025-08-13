Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Από καταψύκτη ξεκίνησε η πυρκαγιά σε οικία στο Αυγόρου

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή «στο πίσω μέρος της αυλής εντοπίστηκε σκυλί απανθρακωμένο, το οποίο ήταν δεμένο σε κοντινή απόσταση από το γκαράζ».

Από ηλεκτρική συσκευή, δηλαδή καταψύκτη ξεκίνησε η πυρκαγιά σε οικία στο Αυγόρου, από την οποία τέσσερα πρόσωπα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, αφού εισέπνευσαν καπνό, ενώ στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκε απανθρακωμένο ένα σκυλί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «ολοκληρώθηκαν οι επιτόπιες εξετάσεις στην οικία στο Αυγόρου από μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ηλεκτρική συσκευή (καταψύκτη) η οποία ήταν εγκατεστημένη και σε λειτουργία στον εξωτερικό χώρο της οικίας».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην Πλατφόρμα Χ, αναφέρεται πως «γύρω στις 03:31 σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, δύο οχήματα του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου, ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στην Κοινότητα Αυγόρου».

Η πυρκαγιά «ξεκίνησε από τον χώρο στάθμευσης της ιδιωτικής οικίας, που περιείχε είδη ξυλείας και επεκτάθηκε στο ισόγειο εσωτερικά της (κουζίνα) και σε εξωτερικό καλυμμένο χώρο (πέργολα). Από τους καπνούς επηρεάστηκε και όλος ο εσωτερικός χώρος της οικίας».

Προστίθεται ότι «για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού. Χρειάστηκε η παρουσία δύο ασθενοφόρων οχημάτων για μεταφορά τεσσάρων μελών της οικίας καθαρά προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου λόγω εισπνοής καπνού από την προσπάθεια τους να κατασβεστεί η πυρκαγιά πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ

