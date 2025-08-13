Υπό κράτηση 45χρονος για την υπόθεση 9 κιλών ναρκωτικών στη Λεμεσό

Διάταγμα 8ήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του 45χρονου, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη, σε σχέση με τον εντοπισμό πέραν των 9 κιλών κοκαΐνης, στην περιοχή Επισκοπής.

Η σύλληψή του έγινε μετά από παρακολούθηση από μέλη της ΥΚΑΝ, στη βάση πληροφορίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 45χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, θεάθηκε να σταθμεύει το όχημα του σε συγκεκριμένο σημείο στην Επισκοπή και αφού εξήλθε από αυτό, να πλησίασε άλλο σταθμευμένο όχημα, από όπου παρέλαβε μια νάιλον τσάντα, από το χώρο αποσκευών.

Εισερχόμενος εκ νέου στο όχημά του και στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την περιοχή, ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ, ωστόσο φέρεται να κινήθηκε σκόπιμα με όπισθεν, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιά σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας. Ταυτόχρονα, ο ύποπτος φέρεται να βγήκε από το όχημά του κρατώντας τη νάιλον τσάντα και να προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, με τα μέλη της ΥΚΑΝ να τον ακινητοποιούν.

Από έλεγχο διαπιστώθηκε πως στη νάιλον σακούλα υπήρχε ποσότητα κοκαΐνης βάρος περίπου ενός κιλού και 48 γραμμαρίων και ο 45χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον ίδιο αλλά και στο όχημά του, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 2.525 ευρώ, το κλειδί του δεύτερου οχήματος από το οποίο παρέλαβε τη νάιλον τσάντα με την κοκαΐνη, καθώς επίσης και άλλα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο δεύτερο αυτοκίνητο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 8 κιλών και 46 γραμμαρίων, ενώ σε έρευνα σε τρίτο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 42 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των αστυνομικών ανακριτών για την 8ήμερη προσωποκράτηση του.

Οι έρευνες της ΥΚΑΝ συνεχίζονται, προς εντοπισμό προσώπων με τα οποία πιστεύεται πως συνεργάζονταν με τον ύποπτο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

ΚΥΠΕ