Νέα ενημέρωση από Αστυνομία: Αυξημένη κίνηση στον δρόμο Τροόδους-Πλατρών-Λεμεσού

Στην περιοχή Πεδουλά παραμένει κλειστή η μία λωρίδα του δρόμου Πεδουλά-Pinewood-Κακοπετριάς, όπου έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο, λόγω μηχανικής βλάβης.

Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται γύρω στις 3.45 το απόγευμα της Παρασκευής, στον δρόμο Τροόδους-Πλατρών-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό. Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Προτρέπονται επίσης οι οδηγοί, για σκοπούς αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας, να χρησιμοποιούν και τα εναλλακτικά δρομολόγια προς τη Λεμεσόμέσω Τριμίκλινης-Άγιο Μάμα-Καπηλειό-Κορφή-Απεσιά, καθώς και μέσω Μανδριών-Ομόδους-Καντού.

Στο οδικό δίκτυο των ορεινών περιοχών της Λευκωσίας και της Μόρφου η τροχαία κίνηση συνεχίζει κανονικά. Στην περιοχή Πεδουλά παραμένει κλειστή η μία λωρίδα του δρόμου Πεδουλά-Pinewood-Κακοπετριάς, όπου έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο, λόγω μηχανικής βλάβης.

Στους αυτοκινητοδρόμους και στο οδικό δίκτυο των παραλιακών και αστικών περιοχών δεν παρατηρείται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.

 

