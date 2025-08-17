Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην περιοχή της Τσάδας (βίντεο)

Υπο πλήρη έλεγχο βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3.00 το απόγευμα στην περιοχή της Τάλας, προς την Κοίλη, σε μικρή απόσταση από κατοικίες, παρεκκλήσια, καθώς και τις κεραίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών στο ύψωμα Μελισσόβουνος.

Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν άγνωστα, επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν αλλά και της πυκνής βλάστησης στην περιοχή.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Έκλεισαν προσωρινά οι δρόμοι στην Πάφο λόγω πυρκαγιάς στην Τσάδα

Λόγω της πυρκαγιάς έκλεισαν δρόμοι στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, έκλεισαν για την κυκλοφορία ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς με κατεύθυνση την Πάφο, στο ύψος Στρουμπιού (περιοχή Λεμονάρης), καθώς και ο κύριος δρόμος Μεσόγης προς Τσάδα.

Σημειώνεται ότι στα σημεία βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αστραπιαία επεκτάθηκε η φωτιά στην Τσάδα είπε ο κοινοτάρχης

Σε διάστημα πέντε λεπτών η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Τσάδα επεκτάθηκε αστραπιαία, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Τσάδας Μάριο Ιωάννου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ιωάννου ανέφερε ανέφερε πως χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απετράπηκαν τα χειρότερα αφού η φωτιά πλησίασε απειλητικά κατοικίες.

Κάτοικος που δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει την κατοικία του έγινε κατορθωτή η απομάκρυνση του μετά τις επίμονές προσπάθειες της πυροσβεστικής και της πολιτικής άμυνας. Τόσο ο κάτοικος της Τσάδας όσο όσο και η κατοικία του δεν υπέστησαν οτιδήποτε είπε ο κοινοτάρχης .

Η πυρκαγιά κατέκαψε σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, σημειώνοντας ωστόσο πως λόγω του δύσβατου της περιοχής το έργο της κατάσβεσης κατέστη δύσκολο. Η φωτιά όπως εξήγησε ο κοινοτάρχης ξεκίνησε χαμηλά προς την Τάλα και επεκτάθηκε στην κοινότητα του και συγκεκριμένα μεταξύ της περιοχής Τσάδας και Κοίλης..