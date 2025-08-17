Μερική και προληπτική εκκένωση 25 κατοικιών στην Τσάδα, λέει η Πολιτική Άμυνα

Σε μερική και προληπτική εκκένωση εικοσιπέντε κατοικιών της κοινότητας Τσάδας προχώρησε η Πολιτική Άμυνα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πολιτικής Άμυνας Παναγιώτη Λιασίδη, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν χρειάστηκε να γίνει καμία εκκένωση στην κοινότητα της Κοίλης.

Στο έργο της κατάσβεσης είπε ο κ. Λιασίδης συνδράμει και η Πολιτική Άμυνα με 25 άτομα , σημειώνοντας ωστόσο πως αν και απειλήθηκαν κατοικίες, εντούτοις απετράπηκαν τα χειρότερα και δεν προκλήθηκαν ζημιές στα σπίτια .

Η μερική και προληπτική εκκένωση έγινε για λόγους ασφαλείας είπε ο κ. Λιασίδης.

Συγκεκριμένα είπε 23 άτομα της Πολιτικής Άμυνας βρίσκονται στην σκηνή, ένα μέλος της Πολιτικής Άμυνας στο Συντονιστικό κέντρο και ακόμη ένα στον αστυνομικό σταθμό Πάφου.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Λιασίδης , χαρακτήρισε την κατάσταση κάπως καλύτερη.