Μεγάλες οι επιπτώσεις στην παραγωγή σταφυλιών από την ανομβρία και τον καύσωνα

Μεγάλες είναι οι επιπτώσεις στην παραγωγή σταφυλιών από την ανομβρία και τον παρατεταμένο καύσωνα αναφέρει ο αντιδήμαρχος Δρούσειας και αντιπρόεδρος του Παναγροτικού Σωτήρης Κουππάρης, προσθέτοντας πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές είναι μεγάλα.

Η κλιματική αλλαγή και οι ακραίες καιρικές συνθήκες αποτελούν σημείωσε, μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την αγροτική παραγωγή, και ειδικότερα για τις αμπελοκαλλιέργειες. Ο κ. Κουππάρης σημειώνει πως η ανοιχτή αβεβαιότητα του καιρού και η αυξανόμενη συχνότητα παρατεταμένων καύσωνων και περιόδων ανομβρίας έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την παραγωγή σταφυλιών και να επιφέρουν σοβαρές συνέπειες για τους αμπελοκαλλιεργητές εκ των οποίων ένας εξ αυτών είναι και ο ίδιος . Επιπτώσεις της Ανοβρίας και του Καύσωνα στην Παραγωγή Σταφυλιών Πρόσθεσε πως οι συνθήκες ανομβρίας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, επηρεάζουν σοβαρά την ανάπτυξη των αμπελιών.

Τα φυτά αναγκάζονται να καταναλώνουν τους περιορισμένους υδάτινους πόρους με τρόπο που αποδυναμώνει τη φωτοσύνθεση και εμποδίζει την κανονική ωρίμανση των σταφυλιών. Τα αμπέλια με χαμηλό επίπεδο υγρασίας εξασθενούν, μειώνοντας την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής, με αποτέλεσμα ακόμη και πλήρη απώλεια της σοδειάς σε κάποιες περιοχές, όπως είπε . Επεσήμανε ακόμη πως οι θερμοκρασίες που ξεπερνούν τις 40°C για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για τα αμπέλια, προκαλώντας εγκαύματα στα φύλλα, συρρίκνωση των σταφυλιών και ακόμη και πρόωρη πτώση τους. Το αποτέλεσμα είναι συνέχισε, μια σημαντική μείωση στην παραγωγή, που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει σε μηδενική συγκομιδή.

Τα Αμπέλια Ξηραίνονται

Όπως εξήγησε ο κ. Κουππάρης η αδυναμία του εδάφους να διατηρήσει την απαιτούμενη υγρασία κατά τη διάρκεια της ξηρασίας είναι ένας από τους κύριους λόγους για την ξήρανση των αμπελιών. Οι ρίζες των αμπελιών δεν μπορούν να φτάσουν σε επαρκή βάθη για να απορροφήσουν το αναγκαίο νερό, ειδικά σε περιοχές με ασβεστολιθικά ή αμμώδη εδάφη που δεν συγκρατούν την υγρασία. Τα φυτά, αντιμέτωπα με τη σοβαρή έλλειψη νερού, αδυνατούν να αναπτυχθούν και να παράγουν καρπούς.

Η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί επίσης τόνισε ο κ. Κουππάρης την αύξηση της εξάτμισης, γεγονός που εντείνει τη ξηρασία. Ως αποτέλεσμα, οι αμπελουργοί βρίσκονται αντιμέτωποι με φυτά που αδυνατούν να ευδοκιμήσουν, και η παραγωγή σταφυλιών υποβαθμίζεται σε επίπεδα που καθιστούν αδύνατη την οικονομική επιβίωση της καλλιέργειας. Οι Χαμηλές Τιμές Σταφυλιών: Ένα Επιπλέον Χτύπημα Πρόσθεσε τέλος πως η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για τους αμπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις χαμηλές τιμές σταφυλιών στην αγορά. Οι τιμές αυτές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής, πόσο μάλλον τις ζημιές που προκύπτουν από την ξηρασία και τον καύσωνα, κατέληξε.