Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών

Η γυναικοκτονία της 34χρονης Papakitsa Eirina από την Ελλάδα, που σημειώθηκε την Κυριακή 17 Αυγούστου στη Χλώρακα, επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της έμφυλης βίας και την ανάγκη προστασίας των θυμάτων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 17:30 λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα και παιδί σε κατοικία της περιοχής. Στη σκηνή εντοπίστηκε η 34χρονη χωρίς ζωτικές ενδείξεις, ενώ ο 14χρονος γιος της βρέθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Παράλληλα, εντοπίστηκε 53χρονος άνδρας, επίσης τραυματισμένος, εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ο ύποπτος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε σταθερή κατάσταση, με την υπόθεση να διερευνάται από το ΤΑΕ Πάφου.

Μακρά η λίστα

Η νέα αυτή τραγωδία δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια μακριά αλυσίδα υποθέσεων που έχουν στιγματίσει την κυπριακή κοινωνία.

Ενδεικτικά, το 2019 η χώρα συγκλονίστηκε από την υπόθεση του Νίκου Μεταξά, γνωστού ως «Ορέστη», ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία επτά αλλοδαπών γυναικών και παιδιών. Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν κοινωνική κατακραυγή και ανέδειξαν σοβαρές παραλείψεις στη διερεύνηση καταγγελιών για εξαφανίσεις (πχ «έφυγε από τα κατεχόμενα»).

Ακολούθησαν όμως περισσότερες γυναικοκτονίες, σε διαφορετικές επαρχίες. Το 2020 στον Άγιο Τύχωνα Λεμεσού, η 36χρονη Iryna Hurskaya δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Το 2021, στους Εργάτες Λευκωσίας, 59χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και τον 21χρονο γιο τους, ενώ την ίδια χρονιά στον Κάτω Αμίαντο εντοπίστηκαν θαμμένες η Mariia Gazibagandova και η Alraeesi Khaiat, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Το 2023, η 28χρονη Lesya από την Ουκρανία βρέθηκε στραγγαλισμένη στην περιοχή της «Πέτρας του Ρωμιού», ενώ το 2024, στην Τρεμιθούσα, η 41χρονη Petya Krateva δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Νόμος

Η συσσώρευση τέτοιων εγκλημάτων οδήγησε το 2022 στην ψήφιση ειδικού αδικήματος περί «γυναικοκτονίας», που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. Ωστόσο, η εν λόγω θεσμική αλλαγή δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την αιματηρή πραγματικότητα. Κάθε νέα υπόθεση γεννά τα ίδια ερωτήματα που αφορούν την έγκαιρη ή μη λειτουργεία των μηχανισμών προστασίας.

Η γυναικοκτονία στη Χλώρακα δεν είναι απλώς άλλο ένα αστυνομικό δελτίο. Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η μάχη κατά της βίας σε βάρος των γυναικών παραμένει ανοιχτή.