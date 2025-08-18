Εντοπίστηκε με ακρίβεια το σημείο έκρηξης και τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς της Λεμεσού (ηχητικό)

Με απόλυτη ακρίβεια έχουν εντοπιστεί τόσο το σημείο έναρξης όσο και τα αίτια της μεγάλης φονικής πυρκαγιάς που έπληξε την επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της εξειδικευμένης ομάδας Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives). Οι εμπειρογνώμονες ενημέρωσαν ήδη τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την εν λόγω κρίσιμη εξέλιξη, που προέκυψε μετά από λεπτομερή και τεχνοκρατική διερεύνηση από πλευράς αμερικανών ειδικών.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι οι ειδικοί εντόπισαν με μεγάλη λεπτομέρεια το «σημείο μηδέν» (σημείο έκρηξης της πυρκαγιάς) και κατέληξαν στα αίτια της πυρκαγιάς, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία που περιλάμβανε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιτόπιες αυτοψίες, συνεντεύξεις και συλλογή πρόσθετων δεδομένων. Η τελική, αναλυτική έκθεση θα παραδοθεί στον Πρόεδρο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας την αμερικανική αποστολή, ευχαρίστησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την άμεση ανταπόκριση, τονίζοντας ότι το θέμα των πυρκαγιών αποτελεί κοινή πρόκληση. «Η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη, ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη. Για αυτό χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι και χαιρόμαστε που εργαζόμαστε μαζί με την Αμερικανική Κυβέρνηση», ανέφερε. Υπενθύμισε, επίσης, τη συνεργασία με το FBI αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η διμερής σχέση Κύπρου – ΗΠΑ καλύπτει πλέον πολιτική, οικονομία, ασφάλεια και εμπόριο.

Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν την καλή συνεργασία με τις κυπριακές αρχές και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι τα πορίσματά τους θα αποτελέσουν εργαλείο για την ενίσχυση της πρόληψης και της αντιμετώπισης μελλοντικών πυρκαγιών.

Η ταυτοποίηση του σημείου εκδήλωσης και των αιτίων της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, αποτελεί «το πιο ουσιαστικό βήμα» στη διερεύνηση της καταστροφής. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι οι Αμερικανοί ειδικοί κατέληξαν με επιστημονική μεθοδολογία στο ακριβές σημείο έναρξης, επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει πλέον σε αποφάσεις που θα βασίζονται σε δεδομένα «τα οποία δεν επιδέχονται οποιαδήποτε αμφισβήτηση».

Η σημασία της ταυτοποίησης του σημείου μηδέν δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών, αλλά και τη δυνατότητα βελτίωσης των μηχανισμών πρόληψης, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Το ζητούμενο είναι να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να είμαστε ταχύτεροι και πιο αποδοτικοί σε μελλοντικές κρίσεις που προκαλούνται και από την κλιματική αλλαγή», σημείωσε.

Με αυτό τον τρόπο, η επικείμενη έκθεση δεν αναμένεται να αποτελέσει απλώς μια καταγραφή των γεγονότων, αλλά και ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο αναμένεται να στηριχθεί η χάραξη πολιτικής για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση αντίστοιχων καταστροφών στο μέλλον.

Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό: