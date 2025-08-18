Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Tεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις παρέλαβε το ΤΑΕ Πάφου για την γυναικοκτονία

Όσον αφορά τον 53χρονο ύποπτο που συνελήφθη λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που έφερε χθες μεταφέρθηκε στο ΓΝ Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Αριθμό τεκμηρίων, τα οποία θα σταλλούν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις έχει παραλάβει το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, το οποίο συνεχίζει εντατικές εξετάσεις για διαλεύκανση της υπόθεσης της γυναικοκτονίας με θύμα 34χρονη και της απόπειρας φόνου του 14χρονου γιού της που διεπράχθη το απόγευμα της Κυριακής στην Χλώρακα, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου.

Ο κ. Νικολάου δήλωσε πως οι  εξετάσεις στην σκηνή του εγκλήματος ολοκληρώθηκαν την Κυριακή γύρω στις 23:00, προσθέτοντας πως την σκηνή επισκέφτηκαν και διενήργησαν αυτοψία οι ιατροδικαστές Ορθόδοξος Ορθοδόξου και Αγγελική Παπέττα καθώς και μέλη της ΥΠΕΓΕ οι οποίοι παρέλαβαν αριθμό τεκμηρίων για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Ο 14χρονος θύμα της απόπειρας φόνου πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Πάφου σήμερα το πρωί, είπε ο κ. Νικολάου, προσθέτοντας πως η  διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής στην σωρό της 34χρονης έχει προγραμματιστεί για σήμερα γύρω στις 14:30 στο Νεκροτομείο Λευκωσίας.

Σήμερα η Αστυνομία εξασφάλισε δικαστικό διάταγμα κράτησης του για περίοδο 8 ημερών σε διαδικασία που έγινε ερήμην του αλλά στην παρουσία του Δικηγόρου που τον αντιπροσωπεύει.

