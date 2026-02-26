Αναβολή στην υπόθεση Γιώργου Κούμα - Θα καταβάλει εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ!

Την αναβολή της υπόθεσης που αφορά τον τέως πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα και μεταφορά σε νέα ημερομηνία για να δοθεί το μαρτυρικο υλικό και να απαντησει στις κατηγοριες, αποφάσισε σήμερα το Δικαστήριο.

Η υπόθεση μεταφέρθηκε για τις 6/5/26 ενώ ο Γιώργος Κούμας θα καταβάλει εγγύηση υψους €100.000 με αξιόχρεο εγγυητη.

Ο Γιώργος Κούμας, αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο σε σχέση με τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων σημαντικών αθλητικών γεγονότων.

Τα αδικήματα αφορούν την περίοδο 2015-2025 και περιλαμβάνουν συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον αθλητισμό, όπως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Cablenet, η GO PLC, η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Κούμας, κατά τον χρόνο που κατείχε την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα και προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, φέρεται να διατηρούσε, μέσω εταιρειών και συνεργατών του, συνδέσεις με συγκεκριμένους οργανισμούς, κατά παράβαση του Νόμου περί Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων, καθώς και του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα.

Όπως αναφέρεται, οι επίδικες ενέργειες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας (internet και mobile rights) για αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και ιπποδρομιών.

Πέραν του Γιώργου Κούμα, στο κατηγορητήριο βρίσκονται και οι εταιρείες Triple AAA Productions Ltd και Triple AAA Village Studios Ltd. Πρόκειται για δύο εταιρείες στις οποίες ο κ. Κούμα ήταν μέτοχος. Μέσω των δύο εταιρειών, ενώ κατείχε ηγετική θέση στην ΚΟΠ (αρχικά αντιπρόεδρος και έπειτα πρόεδρος) προέβαινε σε συμφωνίες για την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων. Παρέχονταν επίσης υπηρεσίες ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων και παραγωγής αθλητικών εκπομπών.