Πρώτη συνάντηση Ειρήνης Χαραλαμπίδου με Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ - Ποιο καθεστώς συνεργασίας συζητούν οι δύο πλευρές

Συνάντηση με τη Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ είχε την περασμένη Τρίτη η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου με θέμα τη συνεργασία των δύο πλευρών στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κ. Χαραλαμπίδου δεν επιθυμεί να γίνει μέλος του Κινήματος αλλά προσδοκεί σε ένα μοντέλο συνεργασίας που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία της.

Σε περίπτωση που υπάρξει τελική συμφωνία για συνεργασία τότε η κ. Χαραλαμπίδου θα διεκδικήσει βουλευτική έδρα με το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ στην επαρχία Λευκωσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Καταστατικό του Κινήματος ΑΛΜΑ προβλέπει ότι τα πρόσωπα που θα εκλεγούν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου θα πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέλους. Ωστόσο, πηγή εντός του ΑΛΜΑ δήλωσε στο politis.com. ότι η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία έχει το δικαίωμα τροποποίησης του Καταστατικού. Ανέφερε επίσης ότι δεν έχει καθοριστεί νέα ημερομηνία συνάντησης με την ανεξάρτητη βουλεύτρια και πως θα υπάρξει νέα τηλεφωνική επαφή τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το Κίνημα ΑΛΜΑ έχει ανακοινώσει 30 υποψήφιους βουλευτές και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν ακόμη δέκα υποψήφιοι.