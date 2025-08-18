Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Τζιόζη Χριστοδούλου: Μηδενική ανοχή για τις γυναικοκτονίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

"Η γυναικοκτονία συνιστά εγκληματική πράξη από πρόθεση, για την οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο θύτης"

«Ύψιστη υποχρέωση όλων μας» αποτελεί η προστασία της ζωής των γυναικών, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζιόζη Χριστοδούλου με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία χθες στη Χλώρακα.

«Η γυναικοκτονία που διαπράχθηκε χθες στη Χλώρακα και ο τραυματισμός του ανήλικου παιδιού του θύματος αναδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία», αναφέρει η κ. Χριστοδούλου, επισημαίνοντας ότι η πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών «απορρέει από τα έμφυλα στερεότυπα και τις διαχρονικές σχέσεις εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, με επιβλαβείς επιπτώσεις στις οικογένειες των θυμάτων και την ευρύτερη κοινωνία».

Καταλήγει πως, η γυναικοκτονία συνιστά εγκληματική πράξη από πρόθεση, για την οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο θύτης. «Καμία συνθήκη δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει», τονίζει η Επίτροπος.

Tags

ΠΑΦΟΣΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited