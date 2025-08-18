Τζιόζη Χριστοδούλου: Μηδενική ανοχή για τις γυναικοκτονίες

«Ύψιστη υποχρέωση όλων μας» αποτελεί η προστασία της ζωής των γυναικών, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζιόζη Χριστοδούλου με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία χθες στη Χλώρακα.

«Η γυναικοκτονία που διαπράχθηκε χθες στη Χλώρακα και ο τραυματισμός του ανήλικου παιδιού του θύματος αναδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία», αναφέρει η κ. Χριστοδούλου, επισημαίνοντας ότι η πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών «απορρέει από τα έμφυλα στερεότυπα και τις διαχρονικές σχέσεις εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, με επιβλαβείς επιπτώσεις στις οικογένειες των θυμάτων και την ευρύτερη κοινωνία».

Καταλήγει πως, η γυναικοκτονία συνιστά εγκληματική πράξη από πρόθεση, για την οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο θύτης. «Καμία συνθήκη δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει», τονίζει η Επίτροπος.