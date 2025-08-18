Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαθέτει τη σύνταξή του για τη φροντίδα ηλικιωμένων

Τη μηνιαία αποζημίωση που δικαιούται από τη σύνταξή του ως πρώην διπλωμάτης θα διαθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την ενίσχυση έξι οίκων στέγασης ή κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων σε κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά την ψήφιση, υπογραφή και δημοσίευση του «περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμου του 2025», ο οποίος επιτρέπει σε κρατικούς αξιωματούχους να παραιτηθούν από τη σύνταξη που δικαιούνται.

Όπως ενημέρωσε προσωπικά τους προέδρους έξι Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού, ο Πρόεδρος θα διαθέσει τη μηνιαία αποζημίωση των 730 ευρώ για διάστημα 12 μηνών, ενισχύοντας δομές που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους.

Παρότι, όπως σημειώνεται, «εκ πεποιθήσεως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν συμφωνεί, ούτε επιδιώκει τη δημοσιοποίηση κοινωφελών πράξεων», επέλεξε να γνωστοποιήσει αυτή την πρωτοβουλία, «λόγω του ότι πρόκειται για ζήτημα που απασχόλησε κατά διαστήματα τη δημόσια συζήτηση».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η αποζημίωση θα διατίθεται κάθε χρόνο σε διαφορετικά ιδρύματα, «για όσο διάστημα ασκεί το προεδρικό αξίωμα». Οι εισφορές του πρώτου έτους πραγματοποιούνται «στη μνήμη των γονέων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας και Φοίβου Χριστοδουλίδη», με στόχο «τη βελτίωση της καθημερινότητας συμπολιτών μας της τρίτης ηλικίας σε ολόκληρη την Κύπρο».

Αναλυτικά τα ιδρύματα που θα γίνουν οι εισφορές:

Επαρχία Λευκωσίας:

Κοινοτικό Κέντρο Ηλικιωμένων Κλήρου

Πολυδύναμο Κέντρο Σολέας - Ευρύχου

Επαρχία Λεμεσού

ΣΚΕ Φοινιού

Επαρχία Λάρνακας

Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου

Επαρχία Αμμοχώστου

ΚΕΠΑ Αγ. Χριστόφορος

Επαρχία Πάφος

ΣΚΕ Γεροσκήπου (Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων)

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του «περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, επικοινώνησε κατ’ ιδίαν με τους προέδρους 6 Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού σε ολόκληρη την Κύπρο, κυρίως στην ύπαιθρο, που υλοποιούν προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων, και τους ενημέρωσε ότι η μηνιαία αποζημίωσή που προβλέπεται για την 18ετή υπηρεσία του στο δημόσιο, ως διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα διατεθεί για τους 12 επόμενους μήνες σε έξι οίκους στέγασης ή κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων.

Παρότι εκ πεποιθήσεως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν συμφωνεί, ούτε επιδιώκει τη δημοσιοποίηση κοινωφελών πράξεων, οι οποίες καλύτερο είναι να μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω του ότι πρόκειται για ζήτημα που απασχόλησε κατά διαστήματα τη δημόσια συζήτηση, έκρινε σκόπιμο να ενημερώνει εφεξής για τις ενέργειες αυτές που πάντοτε ήταν μέρος της προσωπικής και οικογενειακής του δράσης, και θα παραμείνουν.

Για κάθε έτος, από Σεπτέμβριο σε Σεπτέμβριο, και για όσο διάστημα ασκεί το προεδρικό αξίωμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενισχύει διαφορετικά ιδρύματα με τη μηνιαία αυτή αποζημίωση που ανέρχεται στα 730 ευρώ.

Οι εισφορές για το πρώτο έτος πραγματοποιούνται στη μνήμη των γονέων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας και Φοίβου Χριστοδουλίδη, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας συμπολιτών μας της τρίτης ηλικίας σε ολόκληρη την Κύπρο.