Κλοπή-μαμούθ στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 48χρονη υπάλληλο, ύποπτη για έλλειμμα 249 χιλ. ευρώ

Υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού πέραν των 249 χιλιάδων ευρώ διερευνά η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη γυναίκας ηλικίας 48 ετών.

Η 48χρονη, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη το απόγευμα σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία και την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από τον Διευθυντή εταιρείας στη Λεμεσό, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο ελεγκτή στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι, για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου, 2011 και Μαΐου, 2025, υπάρχει χρηματικό έλλειμμα στα ταμεία της εταιρείας, ύψους 249,824 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον της 48χρονης, η οποία συνελήφθη γύρω στις 3.00 το απόγευμα της Τρίτης. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.