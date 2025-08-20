Θερινό σινεμά στην παραλία του Λατσιού στην Π. Χρυσοχούς

Θερινό σινεμά διεξήχθη στην παραλία του Λατσιού στην Πόλη Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς σε συνεργασία με το Starlit Screens διοργάνωσαν το βράδυ της Τρίτης την πρώτη υπέροχη βραδιά θερινού σινεμά δίπλα στο κύμα, κάτω από τον έναστρο ουρανό, παρακολουθώντας ταινία «Yes Man» και απολαμβάνοντας το άρωμα της θάλασσας!

Ο θερινός σινεμά πραγματοποιήθηκε στην παραλία μεταξύ του Porto Latchi και Island Beach Bar στο Λατσί και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου αφού, όπως αναφέρεται, ο καιρός επιβάλλει ανέμελες βραδιές δίπλα στο κύμα!

Η είσοδος του θερινού κινηματογράφου ήταν ελεύθερη.

Οι παρευρισκόμενοι φορώντας άνετα ρούχα, σαγιονάρες, πετσέτες ή μαξιλάρια θαλάσσης, αλλά και χαλαρή διάθεση, βίωσαν μια μοναδική βραδιά θερινού σινεμά κάτω από τα αστέρια, δίπλα στο κύμα!