Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Από τον A γύρο θα κερδίσει τις «προεδρικές εκλογές» ο Ερχιουρμάν, λέει ο Σιαχαλί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από τον πρώτο γύρο θα κερδίσει τις «προεδρικές εκλογές» ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ο γγ του ΡΤΚ, Ερκούτ Σιαχαλί λέγοντας ότι οι σχέσεις με την Τουρκία θα προχωρήσουν με μια αμοιβαία επωφελή προσέγγιση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, ο κ. Σιαχαλί έκανε δηλώσεις σε διαδικτυακή εκπομπή όπου είπε ότι η Τουρκία είχε συνεργαστεί με το ΡΤΚ στο παρελθόν σε «προεδρικό και κυβερνητικό επίπεδο» και τόνισε την πεποίθησή του ότι η Άγκυρα θα σεβαστεί τη «βούληση του τουρκοκυπριακού λαού».

Αναφερόμενος στην «προεκλογική» εκστρατεία, είπε ότι στις εκδηλώσεις έχουν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη προσέλευση. Ενώ σημείωσε, ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ είναι παρών σε εκδηλώσεις μαζί με τον Ερσίν Τατάρ, αλλά μόλις ο Τ/κ ηγέτης αρχίζει να μιλά, ο Ουστέλ φεύγει.

Με βάση την εκτίμησή τους, συνέχισε, για το "εκλογικό αποτέλεσμα", αυτό θα ξεκαθαρίσει στον πρώτο γύρο και θα είναι υπέρ του Τουφάν Ερχιουρμάν. Ανέφερε ότι ο κ. Ερχιουρμάν δεν είναι άγνωστος στην Άγκυρα, έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και η Τουρκία δεν έχει καμία ανησυχία γι’ αυτόν.

ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited