Από τον A γύρο θα κερδίσει τις «προεδρικές εκλογές» ο Ερχιουρμάν, λέει ο Σιαχαλί

Από τον πρώτο γύρο θα κερδίσει τις «προεδρικές εκλογές» ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ο γγ του ΡΤΚ, Ερκούτ Σιαχαλί λέγοντας ότι οι σχέσεις με την Τουρκία θα προχωρήσουν με μια αμοιβαία επωφελή προσέγγιση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, ο κ. Σιαχαλί έκανε δηλώσεις σε διαδικτυακή εκπομπή όπου είπε ότι η Τουρκία είχε συνεργαστεί με το ΡΤΚ στο παρελθόν σε «προεδρικό και κυβερνητικό επίπεδο» και τόνισε την πεποίθησή του ότι η Άγκυρα θα σεβαστεί τη «βούληση του τουρκοκυπριακού λαού».

Αναφερόμενος στην «προεκλογική» εκστρατεία, είπε ότι στις εκδηλώσεις έχουν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη προσέλευση. Ενώ σημείωσε, ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ είναι παρών σε εκδηλώσεις μαζί με τον Ερσίν Τατάρ, αλλά μόλις ο Τ/κ ηγέτης αρχίζει να μιλά, ο Ουστέλ φεύγει.

Με βάση την εκτίμησή τους, συνέχισε, για το "εκλογικό αποτέλεσμα", αυτό θα ξεκαθαρίσει στον πρώτο γύρο και θα είναι υπέρ του Τουφάν Ερχιουρμάν. Ανέφερε ότι ο κ. Ερχιουρμάν δεν είναι άγνωστος στην Άγκυρα, έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και η Τουρκία δεν έχει καμία ανησυχία γι’ αυτόν.

ΚΥΠΕ