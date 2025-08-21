Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ενώπιον Δικαστηρίου σήμερα ο ύποπτος για την φωτιά σε εργοστάσιο στον Ύψωνα

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα άντρας 43 ετών, ως ύποπτος για τον εμπρησμό εργοστασίου διαχείρισης και αποθήκευσης χαρτικής ύλης στον Ύψωνα.

Το εργοστάσιο, στο οποίο υπήρχαν επίσης εμπορευματοκιβώτια με γκαζάκια, υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις δύο τα μεσάνυκτα χθες. Προκλήθηκαν, επίσης, ζημιές σε σπίτια της περιοχής και αποκόπηκαν δρόμοι για περίπου 10 ώρες.

Ο συλληφθείς είναι πρώην υπάλληλος του εργοστασίου, που επεδίωκε να επαναπροσληφθεί.

Ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας, σε κατάθεση στην αστυνομία, είχε εκφράσει υποψίες εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου, με το οποίο, όπως είπε, είχε διαφορές, για εργασιακά ζητήματα.  

