Θεσμός η Γιορτή Χαρουπιού για τον Δήμο Ακάμα, διοργανώνεται για 13η χρονιά.

Φέτος ο Δήμος Ακάμα διοργανώνει την καθιερωμένη Γιορτής Χαρουπιού, την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και ώρα 8:00 μ.μ., στη νέα, ανακαινισμένη πλατεία της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Πέγειας.

Η εκδήλωση αποτελεί μια μεγάλη γιορτή γεύσεων, μουσικής και παράδοσης, αφιερωμένη στον κυπριακό «μαύρο χρυσό».

Σύμφωνα με τον Δ. Ακάμα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα με βάση το χαρούπι, πλούσιες κυπριακές γεύσεις και ένα αυθεντικό πολιτιστικό πρόγραμμα.

Το χαρούπι, ο «μαύρος χρυσός», βοήθησε την οικονομία της περιοχής αλλά και πολλές οικογένειες της Πέγειας, αφού γίνονταν εξαγωγές στην Αγγλία, στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η χαρουπιά άλλωστε αποτελεί ένα από ταχαρακτηριστικά δέντρα του τόπου μας αφού η γη της Κύπρου φιλοξενεί χιλιάδες χαρουπιές.

Όπως αναφέρεται το πολύτιμο αυτό δώρο της φύσης δεν αποτελεί για τους Κύπριους μόνο μια βασική διατροφική πηγή, αλλά μια ζωντανή κληρονομιά που συνδέεται με κάθε πτυχή της ζωής, την καθημερινότητα και τις συνήθειές τους.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς θα είναι η ζωντανή εμφάνιση του αγαπημένου Έλληνα καλλιτέχνη Ηλία Βρεττού, ο οποίος, μαζί με τη Γεωργία Βρανά και το μουσικό τους σχήμα, θα προσφέρουν ένα μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, μελωδίες και διασκέδαση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν την αφορμή ώστε κάτοικοι, απόδημοι, και επισκέπτες της Πέγειας να συσφίξουν τους μεταξύ τους δεσμούς, να ψυχαγωγηθούν μέσα σε ένα όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον και να διευρύνουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Όπως αναφέρεται η 13η Γιορτή Χαρουπιού, διοργανώνεται από τον Δήμο Ακάμα με τη στήριξη του Σωματείου Akamas Mandria FC 2025 και της Υπεραγοράς Φίλιππος, υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά για μικρούς και μεγάλους.

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου Πέγειας, αποτελεί μια γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη διασκέδαση και αναδεικνύει τον πλούτο της τοπικής μας κουλτούρας.