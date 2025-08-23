«Νεκροταφείο» αυτοκινήτων, ωρολογιακή βόμβα στις Δύμες - Ένας μήνας διορία στην κοινότητα

Επιτόπου επίσκεψη στις Δύμες πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες το Τμήμα Περιβάλλοντος μετά το δημοσίευμα του «Π» και καταγγελίες του Κινήματος Οικολόγων για τα δεκάδες εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα μέσα σε πευκοδάσος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος επισκέφθηκε το επίμαχο σημείο διαπιστώνοντας και από κοντά την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί, επιβεβαιώνοντας την παρουσία όχι μόνο των αυτοκινήτων αλλά και άλλων αντικειμένων που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για νέα πυρκαγιά. Σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο «Π», οι επιθεωρητές του Τμήματος, αφού φωτογράφισαν και επιθεώρησαν την περιοχή, απέστειλαν αυστηρή επιστολή προς το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού Δύμες, με την οποία ενημερώνουν επισήμως και γραπτώς την κοινότητα για τις ευθύνες της έναντι της νομοθεσίας. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, τέθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να αποκατασταθεί η απαράδεκτη κατάσταση και ζητά ενημέρωση για τα επόμενα βήματα του κοινοτικού συμβουλίου.

Πάντως οι πρόνοιες της νομοθεσίας είναι ξεκάθαρες όσον αφορά την αρμοδιότητα, με την ευθύνη να βαραίνει την κοινότητα που σύμφωνα με τον νόμο έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των ακινητοποιημένων οχημάτων, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας. Ενδεικτικό ότι οι Δήμοι Λεμεσού και Λευκωσίας, εδώ και μερικούς μήνες, έχουν προχωρήσει σε εκστρατείες και έχουν μετακινήσει εκατοντάδες οχήματα από τους δρόμους των πόλεων. Στην προκειμένη, η κοινότητα οφείλει να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες τόσο του ιδιωτικού τεμαχίου γης όσο και των οχημάτων και να επιβάλει την άμεση μετακίνηση όλων των αντικειμένων, μεταξύ αυτών και των αυτοκινήτων. Το Τμήμα Περιβάλλοντος πάντως έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν παρόμοια περίπτωση σε γειτονικό χωριό, η οποία έληξε έπειτα από δικαστική διαδικασία έναντι του ιδιοκτήτη του τεμαχίου γης και ιδιοκτήτη των ακινητοποιημένων οχημάτων. Σε αυτή την περίπτωση όμως, φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης της γης είναι διαφορετικό πρόσωπο από αυτόν που έχει την ευθύνη για την εγκατάλειψη των αυτοκινήτων.

«Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία»

Σε νέα του τοποθέτηση στον «Π», ο κοινοτάρχης Δύμων, Χριστάκης Θεοχάρους, ανέφερε ότι η κοινότητα έχει ζητήσει νομική γνωμάτευση για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα, αναφέροντας ξανά ότι τα εν λόγω οχήματα είναι σε ιδιωτικά τεμάχια. Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρους, θα παρθούν σύντομα αποφάσεις σε συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου μέσα στο Σαββατοκύριακο, όμως ο στόχος είναι να υπάρξει συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες για να λυθεί το θέμα όσο πιο σύντομα γίνεται, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σε αντίθετη περίπτωση και μη συνεργασία των επηρεαζομένων, διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσουν τις διαδικασίες όπως προνοεί η νομοθεσία, ακόμα και αν το οικονομικό κόστος είναι μεγάλο για την κοινότητα. Εξήγησε επίσης ότι ήδη έχουν κινητοποιηθεί για την απομάκρυνση των σκουπιδιών καθώς και για μερικά αυτοκίνητα που φαίνεται να βρίσκονται εντός του δρόμου και δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα.