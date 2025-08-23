Παίρνει... σειρά η Γιαλλούσα: Στήριξη Τουρκίας για έργα υποσχέθηκε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ

Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, στο πλαίσιο επίσκεψής του στα κατεχόμενα, συμμετείχε σε δημόσια συγκέντρωση στην κατεχόμενη Γιαλλούσα, από όπου ανέφερε ότι η επίσκεψή του θα αποτελέσει την αφορμή για «νέα έργα και νέες υπηρεσίες για τον τουρκοκυπριακό λαό», σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές του ψευδοκράτους.

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο των επαφών του στα κατεχόμενα, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, Τζεβντέτ Γιλμάζ, παρευρέθηκε σε εκδήλωση με τίτλο «Μεγάλη Λαϊκή Συνάντηση» στην κατεχόμενη Γιαλλούσα.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών τους ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, ο «πρόεδρος της βουλής», Ζιγιά Οζτουρκλέρ, ο «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπαστσερί, καθώς και ο «υπουργός δημοσίων έργων και μεταφορών» και πρόεδρος του Κόμματος της Αναγέννησης (ΚΑ), Ερχάν Αρικλί.

Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την εκδήλωση, ο κ. Γιλμάζ ανέφερε: «Το πραγματικό επίκεντρο της πολιτικής είναι ο λαός. Με αυτή την αντίληψη, βρήκαμε σήμερα την ευκαιρία να ακούσουμε από κοντά τις απόψεις, τις προτάσεις, τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των αδελφών μας στην Καρπασία για σημαντικά έργα στην περιοχή». Πρόσθεσε ότι «αυτή η συνάντηση, μαζί με την «κυβέρνηση», «θα αποτελέσει την αφορμή για νέα έργα και νέες υπηρεσίες για τον τουρκοκυπριακό λαό».

Ο Τούρκος αξιωματούχος τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει την «ισχυρότερη υποστήριξη» στο ψευδοκράτος για την υλοποίηση έργων, σημειώνοντας ότι «αναμφίβολα, κάθε βήμα που γίνεται, κάθε έργο που κατασκευάζεται, αποτελεί μια απτή εκδήλωση της αδελφοσύνης, της αλληλεγγύης και του κοινού μας μέλλοντος».

ΚΥΠΕ