«Ψάξτε και βρείτε άμεσα αρχεία»: Η εντολή Τραμπ στο FBI για τη θρυλική αεροπόρο Αμέλια Έρχαρτ (βίντεο)

Η εντολή του Λευκού Οίκου ζητά από πράκτορες σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη να εντοπίσουν κάθε διαθέσιμο έγγραφο για την εξαφάνιση της θρυλικής αεροπόρου το 1937.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε εντολή προς τους υπαλλήλους του FBI σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη να πραγματοποιήσουν άμεση και εκτεταμένη αναζήτηση για οποιαδήποτε έγγραφα, αρχεία ή φυσικά μέσα που σχετίζονται με την εξαφάνιση της πρωτοπόρου αεροπόρου Αμέλια Έρχαρτ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο CNN.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πράκτορες έλαβαν ένα μήνυμα με σήμανση υψηλής προτεραιότητας αργά το βράδυ της Τρίτης, το οποίο ανέφερε:

«Κατόπιν προτεραιότητας αιτήματος από το Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλούνται όλοι οι υπάλληλοι να ερευνήσουν κάθε χώρο όπου μπορεί να φυλάσσονται έγγραφα ή φυσικά μέσα —συμπεριλαμβανομένων ανοιχτών ή κλειστών υποθέσεων, για υλικό σχετικό με την Αμέλια Έρχαρτ».

Η διορία που δόθηκε στους υπαλλήλους του FBI για να ολοκληρώσουν την έρευνα ήταν εξαιρετικά σύντομη - μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης. Η εντολή ήρθε την έβδομη ημέρα μιας παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, γεγονός που την καθιστά ακόμη πιο ασυνήθιστη.

Προεδρική εντολή αποχαρακτηρισμού

Τον περασμένο μήνα, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι διέταξε την αποχαρακτηρισμό και δημοσιοποίηση όλων των κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ.

«Η εξαφάνισή της, σχεδόν πριν από 90 χρόνια, έχει αιχμαλωτίσει τη φαντασία εκατομμυρίων ανθρώπων. Ζήτησα από την κυβέρνησή μου να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιεύσει όλα τα σχετικά έγγραφα — για το τελευταίο της ταξίδι και για ό,τι άλλο υπάρχει», έγραψε.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια του Τραμπ να αποκαλύψει έγγραφα γύρω από ιστορικά γεγονότα που περιβάλλονται από θεωρίες συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών των Τζον και Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Το μυστήριο της Αμέλια Έρχαρτ

Η Amelia Earhart, που γεννήθηκε το 1897 στο Κάνσας, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αεροπορίας του 20ού αιώνα. Ήταν η πρώτη γυναίκα που πέταξε μόνη της πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και μία από τις πρώτες που απέκτησαν άδεια πιλότου από τη Διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία.

Το 1937, επιχειρώντας να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα πραγματοποιούσε πτήση γύρω από τον κόσμο, η Αμέλια Έρχαρτ και ο Φρεντ Νούναν, χάθηκαν πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό κοντά στο νησί Howland. Μετά από 16 ημέρες εντατικών ερευνών, κηρύχθηκαν «αγνοούμενοι στη θάλασσα».

Έκτοτε, η ιστορία της έχει γίνει αντικείμενο αμέτρητων θεωριών — από σενάρια συντριβής στη θάλασσα έως υποθέσεις για μυστικές αποστολές και συλλήψεις από ιαπωνικές δυνάμεις πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επανέρχεται ένα αίνιγμα σχεδόν αιώνα

Αν και οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν πως το αεροσκάφος της Lockheed Electra πιθανότατα εξαντλήθηκε από καύσιμα και συνετρίβη στη θάλασσα, τα τελευταία χρόνια έχουν αναδυθεί νέα στοιχεία και δορυφορικές εικόνες που κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον για την υπόθεση.

Η αιφνιδιαστική εντολή του Λευκού Οίκου προς το FBI εντείνει τις εικασίες για το αν εντοπίστηκαν νέα δεδομένα ή άγνωστα έως σήμερα αρχεία που ίσως ρίξουν φως στο μυστήριο. Μέχρι στιγμής, το FBI και ο Λευκός Οίκος δεν έχουν σχολιάσει επίσημα.

