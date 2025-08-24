Αρχή Κατά της Διαφθοράς: Σε ψηφοφορία το πόρισμα της έρευνας εναντίον Ν. Αναστασιάδη

Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς, επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής, παρέλαβε πριν από λίγες μέρες από τους λειτουργούς επιθεώρησης και το δεύτερο κεφάλαιο του πορίσματός τους για το «Κράτος Μαφία». Το πόρισμα θα αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Λόγω του μεγάλου όγκου του μαρτυρικού υλικού -κατέθεσαν συνολικά 129 πρόσωπα από Κύπρο και εξωτερικό και κατατέθηκαν πέραν των 550 τεκμηρίων που αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων- αποφασίστηκε μεταξύ της Αρχής και των λειτουργών επιθεώρησης όπως το πόρισμα της έρευνας παραδίδεται τμηματικά για να παρέχεται έτσι ο χρόνος στα πέντε μέλη της Αρχής να μελετούν και να εξετάζουν το περιεχόμενο του πορίσματος για κάθε κεφάλαιο. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να εξοικονομηθεί χρόνος με απώτερο σκοπό να ολοκληρωθεί η εξέταση του πορίσματος μέχρι τα μέσα του Φθινοπώρου, οπόταν η Αρχή θα εκδώσει λεπτομερή ανακοίνωση για την τελική της απόφαση και συγκεκριμένα για το κατά πόσο εμπλέκεται σε πράξεις διαφθοράς ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, όπως του καταλογίζει στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το πόρισμα της έρευνας θα τεθεί σε ψηφοφορία ενώπιον των πέντε μελών της Αρχής Κατά της Διαφθοράς. Το κάθε μέλος θα τοποθετηθεί ξεχωριστά ως προς το κατά πόσο υιοθετεί τα ευρήματα του πορίσματος που ετοίμασαν οι λειτουργοί επιθεώρησης, με επικεφαλής τη νομικό Gabrielle Louise McIntyre.

Συνεπώς, για να γίνει αποδεκτό το πόρισμα απαιτείται πλειοψηφία, δηλαδή, τρεις ψήφους. Πέραν του κ. Πογιατζή, την Αρχή Κατά της Διαφθοράς αποτελούν οι:

* Μάκης Κωνσταντινίδης, μηχανολόγος μηχανικός και πρώην γενικός διευθυντής υπουργείου.

*Νίκος Ζαμπακίδης, λογιστής-ελεγκτής και πρώην διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

*Τατιάνα Ζαχαριάδου, πανεπιστημιακός.

*Έλενα Πατέρα, δικηγόρος.

Ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές

Με βάση τα ισχύοντα, στην περίπτωση που η Αρχή Κατά της Διαφθοράς διαπιστώσει ότι από το πόρισμα προκύπτουν στοιχεία που παραπέμπουν σε ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πλευράς του Νίκου Αναστασιάδη ή και άλλων, τότε, καθηκόντως το πόρισμα θα διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, για τις δικές του ενέργειες. Μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τόσο ο κ. Σαββίδης όσο και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, δεν θα έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση καθώς διετέλεσαν υπουργοί του Νίκου Αναστασιάδη και είναι ο Νίκος Αναστασιάδης που στη συνέχεια τούς διόρισε ως επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. Όπως εκτιμάται, ο κ. Σαββίδης θα προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για να ηγούνται της αστυνομικής έρευνας.

Πάντως, ο Νίκος Αναστασιάδης θεωρεί ότι απάντησε στα όσα κατ’ ισχυρισμό τού αποδίδονται περί διαφθοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο «Κράτος Μαφία» με την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ο Συκοφάντης» εννοώντας, βεβαίως, τον Μακάριο Δρουσιώτη από τον οποίον αξιώνει δικαστικώς αποζημιώσεις €2 εκατ. για δυσφήμιση.

Οι ιδιωτικές πτήσεις και οι ολιγάρχες

Ξεχωριστό κεφάλαιο στο πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» θα αποτελούν οι ιδιωτικές πτήσεις του Νίκου Αναστασιάδη με τζετ διαφόρων ολιγαρχών, Ρωσων και Αράβων, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα.

Στο επίμαχο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» ο Μακάριος Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι Ρώσος ολιγάρχης πλήρωνε τα τιμολόγια των ιδιωτικών τζετ που χρησιμοποιούσε ο Νίκος Αναστασιάδης για τα ταξίδια του στο εξωτερικό, ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια που του παρείχε στο θέμα του διαζυγίου με τη συζυγό του.

Για τη στενή σχέση που φέρονται να είχαν Αναστασιάδης και Ρωσος ολιγάρχης κατέθεσε τη Μεγάλη Πέμπτη ενώπιον των λειτουργών επιθεώρησης της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Κατάθεση έδωσε και γνωστός δημοσιογράφος που λειτουργούσε ως εκπρόσωπος Τύπου του. Ο Δρουσιώτης στο βιβλίο του επικαλείται τον Νίκο Χριστοδουλίδη -τότε ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος- φέροντάς τον να έχει δηλώσει ότι τα έξοδα των τζετ του Νίκου Αναστασιάδη τα κάλυπτε Ρώσος ολιγάρχης. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πιο πάνω αναφορά.

Σε σχέση με ταξίδια με τζετ, ενώπιον της Επιτροπής κλήθηκε για δεύτερη φορά και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παράσχος, ο οποίος υποστήριξε σε κείμενό του στην Καθημερινή ότι υπήρξε μεταφορά χρημάτων σε βαλίτσες στις Σεϋχέλλες. Παρότι ο Ανδρέας Παράσχος απέσυρε το κείμενό του, η Επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να τον καλέσει και να του υποβάλει σωρεία ερωτήσεων.

Ενώπιον της Επιτροπής κλήθηκαν και κατέθεσαν μεταξύ άλλων οι Αβέρωφ Νεοφύτου (2 φορές), Κωνσταντίνος Πετρίδης (2 φορές), Χρήστος Στυλιανίδης, Ρίκος Ερωτοκρίτου, Κώστας Κληρίδης, Οδυσσέας Μιχαηλίδης κ.ά.

Ενώπιον της Επιτροπής κατέθετε για 3 μέρες και ο Νίκος Αναστασιάδης. Η κατάθεσή του ολοκληρώθηκε στις 20 Απριλίου 2025.