Σταθερές και κινητές κάμερες στους δρόμους - Σύμμαχος στην οδική ασφάλεια ή εργαλείο φοροείσπραξης;

Τα εξοπλισμένα με κάμερες βανάκια είναι καθημερινότητα στους δρόμους. Οδηγοί τα συναντούν σε φανερές αλλά και σε κρυμμένες θέσεις, πίσω από δέντρα, θάμνους ή στροφές. Για πολλούς, αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο: όλοι προσπαθούν να τα αποφύγουν ώστε να γλυτώσουν τα πρόστιμα. Αντίθετα, οι σταθερές κάμερες έχουν γνωστή θέση και υποχρεώνουν τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: οι κάμερες στους δρόμους, σταθερές και κινητές, συμβάλλουν πραγματικά στην αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων ή λειτουργούν ως εργαλείο φοροείσπραξης; Είναι πολλά τα λεφτά Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε η Αστυνομία στη Βουλή, οι εισπράξεις από τα πρόστιμα...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!