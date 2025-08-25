Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σταθερές και κινητές κάμερες στους δρόμους - Σύμμαχος στην οδική ασφάλεια ή εργαλείο φοροείσπραξης;

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε η Αστυνομία στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, οι εισπράξεις από τα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις που εκδόθηκαν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης ανήλθαν στα €9,3 εκατ. από 01/01/2022 έως 14/03/2024. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κάμερες μείωσαν τα θανατηφόρα τροχαία

Τα εξοπλισμένα με κάμερες βανάκια είναι καθημερινότητα στους δρόμους. Οδηγοί τα συναντούν σε φανερές αλλά και σε κρυμμένες θέσεις, πίσω από δέντρα, θάμνους ή στροφές. Για πολλούς, αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο: όλοι προσπαθούν να τα αποφύγουν ώστε να γλυτώσουν τα πρόστιμα. Αντίθετα, οι σταθερές κάμερες έχουν γνωστή θέση και υποχρεώνουν τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: οι κάμερες στους δρόμους, σταθερές και κινητές, συμβάλλουν πραγματικά στην αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων ή λειτουργούν ως εργαλείο φοροείσπραξης; Είναι πολλά τα λεφτά Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε η Αστυνομία στη Βουλή, οι εισπράξεις από τα πρόστιμα...

