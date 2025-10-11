Γερμανία: Πυροβολισμοί σε υπαίθρια αγορά – Αρκετοί τραυματίες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Έκλεισαν οι κάλπες στον ΔΗΣΥ Λεμεσού - Εκτός ψηφοδελτίου φαίνεται να μένουν Τίμης Ευθυμίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων - Αναμένεται η ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος

Ολοκληρώθηκε η ώρα 6 το απόγευμα η εσωκομματική εκλογική διαδικασία στον ΔΗΣΥ Λεμεσού για την επιλογή των εννέα υποψηφίων από τους ένδεκα ενδιαφερομένους για το ψηφοδέλτιο του κόμματος στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

 Οι 11 ενδιαφερόμενοι που τέθηκαν ενώπιον της κρίσης των κομματικών μελών στην επαρχία Λεμεσού είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:

  • Ευθυμίου Ευθύμιος,
  • Ιορδάνους Ονισήφορος,
  • Καραϊσκάκης Γιώργος
  • Μιχαηλίδης Ανδρέας
  • Νικολάου Κόκκινος Ανδρέας
  • Περικλή Λευτέρης
  • Στυλιανού Αντώνης
  • Νίκος Σύκας
  • Τσιάκκιρος Ελευθέριος
  • Τσολάκης Αντώνης
  • Φελλάς Μιχάλης

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται. Ωστόσο τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι μένουν εκτός ψηφοδελτίου οι Τίμης Ευθυμίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Το τελικό αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί σήμερα.

Tags

ΔΗΣΥΛΕΜΕΣΟΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα