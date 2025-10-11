Έκλεισαν οι κάλπες στον ΔΗΣΥ Λεμεσού - Εκτός ψηφοδελτίου φαίνεται να μένουν Τίμης Ευθυμίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης

Ολοκληρώθηκε η ώρα 6 το απόγευμα η εσωκομματική εκλογική διαδικασία στον ΔΗΣΥ Λεμεσού για την επιλογή των εννέα υποψηφίων από τους ένδεκα ενδιαφερομένους για το ψηφοδέλτιο του κόμματος στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Οι 11 ενδιαφερόμενοι που τέθηκαν ενώπιον της κρίσης των κομματικών μελών στην επαρχία Λεμεσού είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:

Ευθυμίου Ευθύμιος,

Ιορδάνους Ονισήφορος,

Καραϊσκάκης Γιώργος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Νικολάου Κόκκινος Ανδρέας

Περικλή Λευτέρης

Στυλιανού Αντώνης

Νίκος Σύκας

Τσιάκκιρος Ελευθέριος

Τσολάκης Αντώνης

Φελλάς Μιχάλης

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται. Ωστόσο τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι μένουν εκτός ψηφοδελτίου οι Τίμης Ευθυμίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Το τελικό αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί σήμερα.